Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
بعض درين و أهمّيتلى حقيقتلره بر إسم طاقوب، گويا او حقيقت آڭلاشيلمش گبى عاديلشديرييورلر. مثلا، "بو ألكتريق قوّتى ايمش" دييوب، او اينجه و درين حقيقتى أهمّيتسز ياپوب عادى گوسترييورلر.
Nurdan Katreler
Bazı derin ve ehemmiyetli hakikatlere bir isim takıp, güya o hakikat anlaşılmış gibi âdîleştiriyorlar. Meselâ, “Bu elektrik kuvveti imiş” deyip, o ince ve derin hakikati ehemmiyetsiz yapıp âdî gösteriyorlar.
Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 450