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24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Nurdan Katreler

24 Haziran 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

بعض درين و أهمّيتلى حقيقتلره بر إسم طاقوب، گويا او حقيقت آڭلاشيلمش گبى عاديلشديرييورلر. مثلا، "بو ألكتريق قوّتى ايمش" دييوب، او اينجه و درين حقيقتى أهمّيتسز ياپوب عادى گوسترييورلر.

Nurdan Katreler

Bazı derin ve ehemmiyetli hakikatlere bir isim takıp, güya o hakikat anlaşılmış gibi âdîleştiriyorlar. Meselâ, “Bu elektrik kuvveti imiş” deyip, o ince ve derin hakikati ehemmiyetsiz yapıp âdî gösteriyorlar.

Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 450

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