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11 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

New York'taki kazada helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 kişi öldü

11 Nisan 2025, Cuma 14:53
ABD - New York Polis Departmanı (NYPD), kazayı sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, helikopterin Hudson Nehri'ne düştüğü, bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtilerek, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD basınındaki haberlerde helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlı kullanıldığı, kazada 6 kişinin öldüğü belirtildi.

İspanya'dan kenti gezmeye gelen 3 çocuklu aile öldü

New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzenlediği basın toplantısında kazada 3'ü yetişkin, 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

Helikopterde pilotun yanı sıra İspanya'dan New York'u gezmeye gelen ailenin bulunduğunu kaydeden Adams, kazanın nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

NYPD Komiseri Jessica Tisch de 4 kişinin kaza mahallinde, 2 kişinin hastanede öldüğünü söyledi.

Associated Press'e konuşan, güvenlik sebebiyle ismi gizli tutulan kişi, kazada ölenlerin Siemens Mobility'nin Demir Yolu Altyapısı Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ile 3 çocukları ve adı açıklanmayan helikopter pilotu olduğu bilgisini paylaştı.

AA

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