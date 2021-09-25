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25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

New York'taki Türkevi Binası konsolosluk hizmetleri sunmaya başlayacak

25 Eylül 2021, Cumartesi 10:00
New York'ta açılışı yapılan yeni Türkevi Binası, 27 Eylül pazartesi gününden itibaren vatandaşlara konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Konsolosluk hizmetlerimiz 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren Yeni Türkevi Binamızda sunulmaya başlanacaktır.'' denildi.

 

Türkevi binasının açılışını 20 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin tam karşısında yer alan Türkevi binasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, New York Başkonsolosluğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilciği yer alıyor.

AA

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