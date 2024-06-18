"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

"New Yorklular bu sıcağı hafife almamalı"

18 Haziran 2024, Salı 02:28
New York Belediye Başkanı Eric Adams, ülkenin orta ve kuzeydoğusunda bu hafta etkisini göstecek mevsimin ilk "aşırı sıcak hava dalgası" için "New Yorklular bu sıcağı hafife almamalı." uyarısında bulundu.

ABD’nin orta batı ve kuzeydoğu bölgelerinin bu hafta mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında kalması bekleniyor.

Brooklyn’deki Acil Durum Yönetim Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Adams, bu hafta New York’ta hava sıcaklığının 37 santigrat dereceyi aşmasını beklediklerini belirterek, "Haziran ayı için bu hava son derece sıcak. New Yorklular bu sıcağı hafife almamalı." dedi.

Adams, bu süreçte evinde klima bulunmayan vatandaşlar için şehirde "soğutucu merkezler" açacaklarını, özellikle yaşlı ve sağlık durumu hassas kişilerin aşırı sıcaklara karşı önlem almaları gerektiğini söyledi.

Ülkede görülen rekor derecedeki aşırı sıcakların iklim değişikliğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Adams, bu aşırı hava hava olaylarının artık sık sık görülebileceğini ve bunun orman yangınlarına neden olabileceğini hatırlattı.

Basın toplantısında New York’ta her yıl 350’den fazla kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

ABD'de 70 milyon kişi için aşırı sıcak uyarısı

ABD’nin kuzeydoğu bölgesi dışında orta batı eyaletleri de bu hafta aşırı sıcak hava dalgasına hazırlanıyor.

Ulusal Meteoroloji Servisi, X hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde 70 milyona yakın kişinin "sıcak hava uyarısı" altında bulunduğuna işaret edildi. Özellikle Minnesota, Illinois, Indiana ve Ohio eyaletlerinde bazı bölgelerde bu hafta sıcaklığın 41 dereceyi bulacağı tahmini yapıldı.

Bazı yerler için tahmin edilen tehlikeli sıcaklığın uzun süre kalıcı olacağı, bunun bu bölgelerde onlarca yıldır görülmediği belirtildi.

Aşırı sıcaklığın, yüksek basınç sisteminin aynı alan üzerinde uzun süre asılı kalması ve sıcak havayı altında hapsetmesi sonucu ortaya çıkan bir "ısı kubbesi" olgusundan kaynaklandığı ifade ediliyor.

ABD’nin orta kesimlerinden kuzeydoğu bölgelerine doğru yayılacak aşırı sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, bu süre zarfında vatandaşların özellikle gün içinde dışarı çıkmamaları, bol bol su içmeleri tavsiyesine bulunuyor. Sıcakların neden olabileceği orman yangıları konusunda da dikkatli olunması isteniyor.

Geçen hafta California'nın güneybatısı, Nevada, Arizona ve New Mexico eyaletleri aşırı sıcaklara maruz kalmış, hafta sonu Arizona'nın Phoenix kentinde sıcaklık 45 santigrat dereceyi bulmuştu.

Öte yandan Los Angeles'ta çıkan orman yangınları nedeniyle 1200 kişi tahliye edilmişti. 12 bin dönümden fazla alana yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gazze'deki felaketten Tel Aviv ve ABD sorumlu'

    Norveç'ten UNRWA'ya maddi destek açıklaması

    İsrail'in 'iç meselesi' dedi

    "New Yorklular bu sıcağı hafife almamalı"

    Kutsal Topraklar'da rahmet sevinci

    Kopartmanın cezası 387 bin 141 lira!

    NATO'dan Çin uyarısı

    Sarıyer'de otluk alanda yangın çıktı

    İsrail 255 günde 37 bin 347 Filistinliyi katletti

    Japonya'da STSS bakterisi alarmı!

    İngiltere'nin İsrail'e silah satışı ahlaksızlık

    ÖSYM'ye para cezası

    İlk 2 gündeki trafik kazalarında 16 kişi öldü

    Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan karşısında

    Netanyahu, Savaş Kabinesi'ni feshetti

    Ekvador'daki heyelanda 6 kişi öldü, 30 kişi kayboldu!

    Hindistan'da iki tren çarpıştı: 8 kişi öldü

    Los Angeles'ta orman yangını alarmı: 1200 kişi tahliye edildi

    Bayramı yıkılan evlerin enkazı üzerinde karşıladılar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fitnenin panzehiri
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”
    Ali FERŞADOĞLU

    “İslâmın kongresi” haccda vahşi İsrail’i görüşmek!
    Genel

    Kutsal Topraklar'da rahmet sevinci
    Genel

    İsrail'in 'iç meselesi' dedi
    Genel

    "New Yorklular bu sıcağı hafife almamalı"
    Genel

    Kopartmanın cezası 387 bin 141 lira!
    Genel

    Norveç'ten UNRWA'ya maddi destek açıklaması
    Genel

    'Gazze'deki felaketten Tel Aviv ve ABD sorumlu'
    Genel

    NATO'dan Çin uyarısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.