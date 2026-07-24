Yoksulluğun güncellenmiş tarifesi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba kanun teklifinde en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi eleştirdi.

Emeklinin maaşından tasarruf olmaz

Emeklilerin yıllardır ağır bir geçim mücadelesi verdiğini belirten Kış, iktidarın yaptığı artışın emeklilerin sorunlarını çözmekten uzak olduğunu söyledi.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasının gerçek bir iyileştirme olmadığını vurgulayan Kış, “AKP yıllardır ekonomiyi pembe tablolarla anlatıyor. Saraydan bakınca belki her şey yolunda görünüyor. Ama en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkarmak, yoksulluğun güncellenmiş tarifesidir. Çünkü emeklinin kök maaşı değişmiyor. Sadece Hazine desteği artırılıyor. Emeklinin gerçek maaşı yükseltilmiyor; yalnızca açlık sınırının altında yaşayacağı yeni rakam ilan ediliyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı harcamalarına da dikkati çeken Kış, “Bir tarafta Saray, bir saatte yaklaşık 83 emeklinin bir aylık maaşını harcıyor. Diğer tarafta milyonlarca emekliye 3 bin 552 liralık artış reva görülüyor. Tasarruf emekliye gelince var, Saray söz konusu olunca yok” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka