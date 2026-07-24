ABD-İsrail arasında Suudi çatlağı

Eski İsrail Başbakanı Neftali Bennet, ABD Başkanı Donald Trump’ın Riyad’ın sivil bir nükleer program kurmasına izin veren ABD-Suudi Arabistan anlaşmasını onayladığına dair çıkan haberleri sert bir dille eleştirdi.

İsrail Kanal 12 televizyonuna konuşan Bennet, olası anlaşmanın İsrail’in son dönemde yaşadığı diplomatik başarısızlıklar zincirine bir yenisinin eklenmesi anlamına geldiğini belirtti. Bennet, “Üzerinde çalışılan nükleer anlaşma, ulusal güvenliğimizi tehdit eden ciddî bir stratejik başarısızlıktır ve İsrail’in diplomatik başarısızlıklar serisine bir yenisinin eklenmesi demektir” ifadelerini kullandı. Görev süresi dolmak üzere olan Netanyahu hükümetinin artık karar alma mekanizmalarının odasında bile yer almadığı eleştirisinde bulunan Bennet, “İsrail müzakere masasında yok, hatta tamamen dışlanmış durumda” dedi. ABD basınında yer alan haberlerde, Trump’ın Suudi Arabistan’a “sivil nükleer program desteği verilmesini ve potansiyel olarak uranyum zenginleştirebilecek faaliyetlerinin önünün açılmasını” öngören anlaşmayı onayladığı belirtilmişti. AA

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