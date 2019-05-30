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30 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

O acılar tekrarlanmasın

30 Mayıs 2019, Perşembe 00:29
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, krizden çıkış için aktörlere “samimî diyalog” çağrısı yaparak, “aklı selimin kaybolduğu ve acı tecrübelerin yaşandığı 90’ların tekrarlanmaması” uyarısında bulundu.

Salih, bir askerî üssü ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “Cezayir’i her şeyin üstünde tutan ciddî ve gerçekçi bir diyalog inşa edebiliriz. Herkes bir başkasının fikrini sükûnet içinde duymaya hazır olmalı. Ülkenin yaşadığı krizden çıkışın tek yolu samimî diyalogdur” ifadelerini kullandı. Ülkede 200 binden fazla kişinin hayatına mal olan 90’lı yıllarda yaşanan olaylara işaret eden Salih, şunları söyledi: “Halk, tıpkı geçmişte olduğu gibi aklı selimin yitirilip acı tecrübelerin yaşandığı 90’lardaki olayların tekrarlanmasını istemiyor. Bu olaylarda tek kaybeden ülkemiz oldu.” Cezayir’de çok partili hayata geçildikten sonra 1991 yılında İslâmî Kurtuluş Cephesinin seçimlerin birinci turunu kazanmasının ardından ordu darbe yaparak seçimleri iptal etmişti. Yaşanan olayların ardından kanlı bir iç savaşa sürüklenen Cezayir’de, yaklaşık 10 yıl boyunca süren şiddet sarmalında 200 binden fazla insan vefat etti. Cezayirliler, bu dönemi ülkenin “kara dönemi” şeklinde tanımlıyor.

AA

Etiketler: cezayir
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