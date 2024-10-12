Ortadoğu'da uzun bir süre barış zor

7 Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’ye başlattığı ölümcül bombardımanlar, temeli uzun yıllar öncesine dayanan İsrail-Filistin sorununda yeni bir eşik oluşturdu.

Bölgenin ve Türkiye’nin bir yıldır süren İsrail saldırılarına ilişkin tutumunu Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda Araştırma Görevlisi Dr. Karabekir Akkoyunlu, bölgenin değişen dinamiklerini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Akkoyunlu, savaş öncesinde İsrail’in çevre ülkeler tarafından tanınmaya başlandığını, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın Tel Aviv ile ilişkileri geliştirme aşamasında olduğunu anımsattı. Filistin sorunu görmezden gelindiği sürece Ortadoğu’da kalıcı bir barışın sağlanamayacağını vurgulayan Akkoyunlu, “Filistin ve İsrail toplumları eskisinden çok daha derin bir nefret ve öfke ile birbirinden tamamen kopmuş durumda. Ortadoğu’da uzun bir süre barıştan söz etmek zor olacak. Arap ve Müslüman devletlerin Filistin için artık savaşa gitmeye gönüllü olmadığını da görmüş olduk” diye konuştu.

Haber Merkezi