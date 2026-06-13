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13 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

ABD bir utançla daha anılacak: Filistin Futbol Federasyonu Başkanı, Dünya Kupası için ABD'den vize alamadı

13 Haziran 2026, Cumartesi 17:16
"FIFA tarafından akreditasyonum yapılmış olmasına rağmen ABD'ye giriş için vize alamadım. Dünya Kupası'na katılanlara vize verilmesi bir lütuf değil, hak. Dünya Kupası sadece ABD'yi ilgilendirmiyor. Bu küresel bir etkinlik"

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılmak için hala ABD'ye giriş vizesi alamadığını açıkladı.

2026 Dünya Kupası'na katılacak başka federasyon başkanlarıyla birlikte ABD'ye giriş vizesi almak için Meksika'da bekleyen Racub, açıklamada bulundu.

FIFA tarafından akreditasyonlarının yapılmış olmasına rağmen ABD'ye giriş için vize alamadığını kaydeden Racub, "Vize alamayan sadece ben değilim, başka federasyon başkanları da aynı sorunu yaşıyor." dedi.

Dünya Kupası'na katılanlara vize verilmesinin bir lütuf değil hak olduğunu söyleyen Racub, "Dünya Kupası sadece ABD'yi ilgilendirmiyor. Bu küresel bir etkinlik." değerlendirmesinde bulundu.

Racub, ABD'ye giriş vizesi alamamasının, FIFA'ya ve halkları birleştiren sporun verdiği mesaja saygısızlık olduğunu dile getirdi.

AA

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