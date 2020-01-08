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8 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Pakistan'dan 'gerilim azaltılsın' çağrısı

08 Ocak 2020, Çarşamba 17:58
Pakistan Başbakanı İmran Han, Orta Doğu’da gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Han, gelişmeler nedeniyle “derin endişe duyduklarını” açıkladı ve savaşın kimsenin çıkarına olmayacağını söyledi.

Pakistan’ın da çatışmalar nedeniyle acı çekmiş bir ülke olduğunu hatırlatan Han, “Bölgede hiçbir çatışmada taraf olmayacağız” ifadelerini kullandı:

“Pakistan her zaman barış için çalışacaktır.”

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi de bölgenin savaşı kaldıramayacağını ve gerilimin artmasının kimseye fayda sağlamayacağını söyledi.

BBC Türkçe

Etiketler: Pakistan, gerilim, çağrı
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