Türkiye’nin AB süreci canlı kalmalı

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin resmen donmuş olsa da tamamen kopmaması gerektiğini ve sürecin canlı tutulmasının önemli olduğunu vurguladı.

AB için en önemli şart demokrasi Avrupa Komisyonu’nun 2023-2024 Türkiye raporu 367 lehte, 74 aleyhte ve 188 çekimser oyla Strazburg’taki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda kabul edildi. Avrupa Parlamentosu’nun “Türkiye’nin AB süreci donmuş hâlde kalmalı” başlıklı yazılı açıklamasında, milletvekillerinin Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik öneminin hükümetin demokratik anlamdaki gerilemesini telafi edemeyeceğini ve AB üyelik kriterlerinin müzakereye açık olmadığını belirttiği aktarıldı. Açıklamada, raporda milletvekillerinin Türk toplumunun büyük bir bölümünün demokratik ve Avrupa yanlısı isteklerine rağmen mevcut koşullar altında Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin devam edemeyeceğini belirttiği kaydedildi. Üyelik kriterlerine uyulmuyor AB üyeliğini demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıklara saygı ve azınlıkların korunması, iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuka uyum ve AB’nin ortak dış ve güvenlik politikasına uyumu garanti eden istikrarlı kurumlar gibi belirli katılım kriterlerinin yerine getirilmesine bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, “Rapora göre bunlar mutlak kriterlerdir, stratejik değerlendirmelere veya müzakerelere tabi konular değildir” denildi. Açıklamada, “Milletvekilleri, Türkiye’nin üyelik süreci donmuş olsa bile, bu süreci canlı tutmanın başlıca nedeninin Türk toplumunun, özellikle de Türk gençlerinin, demokratik ve Avrupa yanlısı arzuları olduğunu vurguluyor” ifadeleri kullanıldı. Ankara - Anka

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