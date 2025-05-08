İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM’ye sevkedilmesi beklenen 10. yargı paketini değerlendirirken, “Bu mantıkla değil 10 yargı paketi, 100 yargı paketi de yapsalar, hepsi işlevsiz ve yetersiz kalacaktır. En etkili yargı paketi hukuka uymaktır; adaletin edebiyatını yapmak veya adaletli görünmek değil, adaletli olmaktır” dedi.

Yeneroğlu, birkaç ay önce 9. paketin yayımlandığını, geçen sene bu zamanlar da 8. paket üzerinde görüşlerini açıkladığını belirterek, temel sorunun paket açıklamaktan ziyade adaleti tesis etmek olduğunu, bu tür tedbirlerin mevcut derin yaralar karşısında ancak pansuman tedbirleri olabileceğini belirtti. Yeneroğlu ayrıca cezaevlerinden çıkanların %45’inin yeniden suç işlediğini belirterek, bu sorunlarla samimî şekilde yüzleşmeden, adil ve caydırıcı bir infaz politikası izlemeden, bu şekilde gidilirse toplumun daha ağır maliyetlerle karşı karşıya kalınabileceğini vurguladı. Mehmet Kara - Ankara

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