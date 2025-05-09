İsrailli yedek askerlerin yüzde 12'si travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara katılan yedek askerlerin yaklaşık yüzde 12'sinin "şiddetli travma sonrası stres bozukluğu semptomları gösterdiği için görevine dönemeyecek durumda olduğu" belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Ulusal Stres ve Dayanıklılık Merkezi Müdürü Yair Bar-Haim öncülüğündeki Tel Aviv Üniversitesi'nden bir ekip, Gazze'de çatışmalara katılan İsrail askerleri hakkında bir araştırma yaptı.

Araştırma, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına katılan yedek askerlerin büyük bir kısmında psikolojik bozuklukların daha da kötüleştiğini ortaya koydu.

Gazze'de çatışan İsrailli yedek askerlerin yüzde 12'sinin şiddetli travma sonrası stres bozukluğu semptomları göstermeleri nedeniyle görevlerine geri dönemeyecek durumda olduğu belirtildi.

İsrailli yedek askerlerin diğer bir yüzde 12'sinin de klinik bozukluk seviyesine ulaşmayan ancak askerlik hizmetini yerine getirme yeteneklerini veya isteklerini etkileyen psikolojik semptomlar yaşadığı kaydedildi.

Gazze savaşının başında yüzde 100 olan yedek askerlerin hizmet çağrılarına yanıt oranlarının son dönemde yüzde 75 ile yüzde 80'lere kadar düştüğü aktarıldı.

Bu düşüşün, ekonomik, ailevi sorumluluklar, yönetime yönelik güven kaybı, savaş yükünün adaletsiz dağılımına duyulan öfke, savaşın devam etmesi ve hedeflerin belirsiz kalması nedeniyle toplumsal motivasyonun zayıflaması gibi faktörlerden kaynaklandığı kaydedildi.

Gazze'de yedek askerlerin hizmet çağrılarını reddetmesinin en önemli nedenlerinden birinin, savaş sırasında defalarca maruz kaldıkları şoklar dolayısıyla askerlerin psikolojik dayanıklılığının zayıflaması olduğu belirtildi.

İsrail'in, esir takası kapsamında serbest bıraktığı Filistinli şehit oldu

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim sakinlerinden Mutasım Raddad'ın (43) öldüğü bildirildi.

Açıklamada Raddad'ın, İsrail hapishanelerindeki en önemli tıbbi vakalardan biri olduğu, 2006'da tutuklanmasından Şubat 2025'te takas anlaşması kapsamında serbest bırakılmasına kadar bir dizi tıbbi suça maruz kaldığı ve serbest bırakıldıktan sonra da onlarca hasta tutukluyla Mısır'a sınır dışı edildiği kaydedildi.

Raddad'ın, tutukluluğunun son aylarında, "Ramle Hapishanesi kliniğinden, Ofer Hapishanesinde insan yaşamı için gerekli asgari koşulların bile olmadığı bir hücreye götürüldüğü vurgulanan açıklamada, bu durumun Raddad'ın sağlığının daha da kötüleşmesine neden olduğu", sistematik bu kötü muamelenin amacının "onu öldürmek olduğu" savunuldu.

Açıklamada, Raddad'ın tutukluluğunun son dönemlerinde, "İçimden bir ses bir sonraki şehidin ben olacağını söylüyor" diyerek, yaşadığı acının boyutunu yansıtan ve ileride karşılaşacağı kaderi öngören duygu dolu bir mesaj gönderdiği belirtilerek, Raddad'ın Mısır'da kaldırıldığı hastanede vefat ettiği bildirildi.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 2 Filistinli yaralandı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentine bağlı El-Hıdr kasabasına baskın düzenledi ve El-Bevvabe bölgesine keskin nişancı yerleştirdi.

İsrail askerleri, gerçek mermi kullanarak Filistinlilere saldırdı.

Saldırıda 1 genç ayağından, 1 çocuk şarapnel parçasıyla göğsünden ve yüzünden yaralandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'ye yardım ulaştıracak çözüme sadece birkaç adım uzaklıktayız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "barışı güvence altına alacak, İsrail'i koruyarak Hamas'ı eli boş bırakacak ve Gazzelilere yardım edecek çözümler" çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Trump'ın son birkaç haftadır ne yapılması gerektiği ve Gazze halkının durumu konusunda yoğun çalıştığını belirten Bruce, "Onun (Trump) ilham verici liderliği sayesinde bu çözüme, söz konusu yardımı ve gıdayı ulaştırabilmekten birkaç adım uzaklıktayız." ifadesini kullandı.

Bruce, Gazze'ye gıda akışını sağlayacak yeni vakfın duyurusunu bugün yapmayı umduğunu ancak kuruluşun bunu yakında bizzat duyuracağını dile getirdi.

ABD'li Senatör Sanders, Gazze'de yaşananları "insan yapımı kabus" olarak nitelendirdi

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Senato'da yaptığı konuşmada, Gazze'ye insani yardımın ulaşmasının engellenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bağımsız senatör Sanders, "Dünyanın her yerinden insanların düşündüğü, şaşkınlığa uğradığı fakat garip bir sebepten dolayı bu ülkenin başkentinde ya da Kongrenin koridorlarında çok az tartışılan bir konuda konuşmak istiyorum." dedi.

Sanders, "İsrail'in (Gazze'ye) tüm yardımı kesmesiyle, şimdi gördüğümüz şey, temel ihtiyaçların reddedilmesiyle toplu aç bırakma ve ölümün yavaş ve zalim sürecidir. Bu metodiktir, kasıtlıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşananların "insan yapımı bir kabus" olduğunu vurgulayan Sanders, "Bugün Gazze'de olanlar, dünyanın ortak vicdanında kalıcı bir leke olacaktır. Tarih, buna izin verdiğimizi asla unutmayacak ve burada, ABD'de, biz bu devam eden zulmü mümkün kıldık." değerlendirmesinde bulundu.

Sanders, ABD'nin Gazze'de insani felakete yol açma ve bunu sürdürmede "suç ortağı" olduğuna işaret ederek, "Tarih, bu kabusa suç ortaklığımızı affetmeyecek. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, Filistin halkını yok etmesine verdiğimiz desteği sonlandırmanın vakti geldi de geçiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce dile getirdiği "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme" isteğine değinen Sanders, "Gazze'nin milyarderlerin Riviera'nın tadını çıkarması için değil, Filistin halkı için yeniden inşa edilmesini" talep etti.

Trump, Fox News sunucusu Pirro'nun Washington DC Savcılığına geçici atanacağını açıkladı

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Pirro'nun, daha önce New York'ta Westchester Bölge Savcısı olarak görev almasından ve TV sunuculuğundan övgüyle söz eden Trump, Fox News sunucusunun Washington DC Bölgesi Savcılığına geçici atanacağını duyurdu.

Trump, bu makam için "iyi nitelikli" olduğunu belirttiği Pirro'yu tebrik etti.

Başkan Trump, Washington DC'deki Savcılık Ofisinin başına geçici olarak getirilen Ed Martin'in bu görevinde "iyi iş çıkardığını" belirtti.

Trump, Martin'in Adalet Bakanlığı bünyesinde hukukun silah olarak kullanılması ile ilgili çalışma grubunun direktörü ve Af Avukatı olarak görev alacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Martin'in bu görevlerinde eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "hükümeti silah olarak kullanmasına ilişkin soruşturma yürütülmesini sağlayacağını" savundu.

Gazze'deki insani durum

Merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK), önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 ayı aşkın süredir tam abluka uyguladığı Gazze'de, günlük yemekleri hazırlamak için gereken malzemelerin tükendiğini duyurmuştu.

Açıklamada, gıda ve pişirme yakıtı yüklü WCK kamyonlarının martın başından beri Gazze sınırında "hazır bekletildiği" ancak İsrail yardımların geçişine izin vermediği için "hayati önem taşıyan gıda dağıtımının devam edemediği" kaydedilmişti.

İsrail, mart ayının ilk günlerinden bu yana yardımların dağıtımında kontrolün sağlanamadığı ve bazı ihtiyaç malzemelerinin yağmalandığı iddiasıyla Gazze'ye insani yardım malzemesi girişine izin vermiyor.