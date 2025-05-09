Almanya'dan Trump'ın 30 günlük ''koşulsuz'' Rusya-Ukrayna ateşkes çağrısına destek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında 30 günlük "koşulsuz" ateşkes önerisini desteklediğini belirtti.

Brüksel'deki Avrupa Birliği'ni ilk kez ziyaret eden Başbakan Merz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Merz, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, "Biz kesin ve tartışmasız bir şekilde Ukrayna'nın yanındayız, bu savaşı mümkün olduğunca çabuk bitirmek için her şeyi yapmak istiyoruz ancak bunu ancak Ukrayna ile yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Trump ile dün gece telefonda görüştüğünü ve kendisine 30 günlük ateşkes planından bahsettiğini aktaran Merz, Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında 30 günlük "koşulsuz" ateşkes önerisini desteklediğini dile getirdi.

Merz, "Alman Federal Hükümeti açısından da bunun doğru olduğuna inandığımızı ifade ettim. Özellikle Rusya'nın artık gerçek bir barış anlaşmasına yer açması gereken daha uzun süreli bir ateşkesi nihayet kabul etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Almanya'nın Fransa, İngiltere, Polonya ve diğer Avrupa ülkeleriyle çok yakın temas halinde olduğuna dikkati çeken Merz, şunları kaydetti:

"Artık nihayet gerçek barış müzakerelerine doğru yola çıkabiliriz. Eğer bu gerçekleşmezse, Avrupa'daki ortaklarımız ve ABD ile (Rusya'ya) yaptırım baskısını daha da artırmaktan çekinmeyiz. Biz Avrupalılar sadece Ukrayna için daha fazla şey yapmakla kalmamalıyız, aynı zamanda savunma kapasitemizi AB içinde daha bağımsız bir şekilde örgütlemeliyiz."

ABD ile gümrük anlaşmazlığı

Gümrük vergileri konusundaki anlaşmadan dolayı dün Trump'ı İngiltere ile vardığı anlaşmadan dolayı tebrik ettiklerini belirten Merz, ticaret politikasında ABD ile beraber hareket etmek istediklerini ve bunu yaptığı telefon görüşmesinde Trump'a anlattığını söyledi.

Merz, "Ben de kendisine, bu tarife anlaşmazlığını büyütmenin iyi bir fikir olmadığını düşündüğümü söyledim. En iyi çözüm her şey ve herkes için sıfıra indirmektir. Beni Washington'a davet etti ve yakın gelecekte bu konuyu konuşacağız. Böyle bir gümrük anlaşmazlığı hepimize zarar verir ve sonuçta kimseye fayda sağlamaz." ifadelerini kullandı.

AB'nin birleşik borcu konusunda önceki Alman hükümetinin pozisyonunu değiştirmeyeceklerini belirten Merz, Avrupa'da hatta ABD dahil dünya çapında kamu borcu seviyelerinin yükselmesi konusunda endişeli olduğunu anlattı.

Düzensiz göçe geçit yok

Düzensiz göç konusunun kendisi için en önemli konulardan biri olduğunu söyleyen Merz, Almanya olarak mültecileri reddetmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Merz, bu uygulamaların da Avrupa hukukuna uygun olduğunu savundu.