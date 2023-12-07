"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Pasifik'teki ada ülkesi olan Vanuatu'da 7,1 büyüklüğünde deprem

07 Aralık 2023, Perşembe 18:47
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da çok şiddetli deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun İsangel kenti olan depremin büyüklüğünü önce 7,3 olarak açıklarken, daha sonra 7,1 olarak güncelledi.

Kentin 123 kilometre güneyinde 48,4 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Vanuatu'da 22 Kasım'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Vanuatu'nun Port Orly kasabasının 98 kilometre açıklarında 22 kilometre derinlikte gerçekleşmiş, can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüzlerce Yahudi kuruluş temsilcisinden Biden'a Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı

    Gazze’nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı

    Filistin özgür değilse G. Afrika tutsaktır

    "Filistin topraklarındaki askeri operasyonlar durmalı"

    "ABD yönetiminin, iç işlerinde Rusya'yı kullanma alışkanlığından büyük üzüntü duyuyoruz"

    Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasını yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi

    Belçika'dan Gazze'ye ilk insani yardım

    Pasifik'teki ada ülkesi olan Vanuatu'da 7,1 büyüklüğünde deprem

    'Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen ölü sayısı ilk kez yaralı sayısını geçti'

    Gazzeli küçük kız çocuğu: Enkaz altındayken kardeşimi sakinleştirmek için Kur'an-ı Kerim okudum

    Bakan Işıkhan: Asgari ücrete tek zam olacak

    Birleşmiş Milletler: Gazze Şeridi'nde kesinlikle güvenli bir bölge yok!

    Marmara'ya fırtına uyarısı

    "6 ay 6 bin kilometre" ve "liste fiyatı" uygulamaları devam edecek

    Kütahya'daki trafik kazasında 14 öğrenci yaralandı

    Gençlerden ödüllü ve örnek bir çalışma

    ''Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmeli ve insani ateşkes uygulamalıdır''

    Filistin Kızılayı: Gazze'nin kuzeyindeki ilk yardım merkezimizde çalışmalarımız durdu

    Yetkisini ilk kez Gazze için kullandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu sürecin de sonuna geliniyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İçi boş tencereler
    Genel

    Yetkisini ilk kez Gazze için kullandı
    Ali FERŞADOĞLU

    Peygamberimizi gerçekten tanıyor muyuz?
    Risale-i Nur'dan

    İçtimaî hayatı ifsad eden bir desise-i şeytaniye
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Sorumluluğumuzu artıran değerler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Arka plândaki seyahat notları (1)
    Orhan Ali YILMAZ

    “İnsanî ara” mı; yoksa “İnsanî yara” mı?..

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.