Petro, 7 aylık Filistinli bebeğin öldürülmesine tepki gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açması sonucu 7 aylık Filistinli bebeğin ölmesine sert tepki gösterdi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 7 aylık Filistinli bebeğin İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde ateş açması sonucu öldüğü haberine yer verdi.

Ülkesinde 21 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesi Kolombiyalılara çağrıda bulunan Petro, şunları ifade etti:

“Kolombiyalılar, özellikle de yaşamı koruyan kadınlar, oy vermeden önce sonuçlarını iyi düşünün. Adli bilişim uzmanları tarafından doğrulanan kayıtlar bunu kanıtlıyor: Gazze'de bebeklerin soykırımcısı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun parası, ABD makamlarının, müttefiklerinin ve uyuşturucu kaçakçılarının yardımıyla, Kolombiya'da soykırımcıları savunacak bir adayın seçilmesi için oy satın almak amacıyla şu anda ülkeye akıyor.”

De la Espriella, İsrail ile bozulan diplomatik ilişkileri yeniden tesis edeceğini söylemişti

Ulusal basındaki haberlere göre, Kolombiya'da 31 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu önde tamamlayan aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella, seçimi kazanması halinde İsrail ile bozulan diplomatik ilişkileri hızla yeniden tesis edeceğini ve Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı değerlendireceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "tam" destek verdiği De la Espriella, 21 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde, iktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ile yarışacak.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil'in güneyindeki Tel Rumeyda bölgesinde ateş açtığı araçta bulunan ve ağır yaralanan 7 aylık Sam Fehd Ebu Heykel'in öldüğü belirtilmişti.

Saldırıda, Ebu Heykel'in annesi ile babasının orta derecede yaralandığı bilgisi verilmişti.