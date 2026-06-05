"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

Pew Research anketi: ABD, Kanada, Avrupa'da İsrail'e karşı "olumsuz" görüşler daha yaygın

05 Haziran 2026, Cuma 01:30
İsrail'e yönelik "olumsuz" düşüncelerin ABD, Kanada, Avrupa, Avustralya ve Doğu Asya ülkelerinin de içinde bulunduğu birçok ülkede çoğunlukta olduğu ortaya çıktı.

ABD merkezli Pew Research şirketinin 8 Şubat-13 Mayıs'ta her kıtadan 36 ülkede yürüttüğü ankette, 44 bin 657 yetişkin katılımcının İsrail'e ilişkin görüşü alındı.

Anket sonucunda, bu ülkelerde İsrail'e karşı "olumsuz" görüşlere sahip olduğunu söyleyen katılımcıların oranları hesaplandı. Buna göre, bu oranlar arasında ortanca değerin yüzde 67 olduğu belirlendi.

Öte yandan, İsrail'e yönelik "olumlu" düşüncelerin oranlarının ortanca değerin ise yüzde 25 olduğu görüldü.

Olumsuz düşüncelerin en çok Türkiye, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Pakistan gibi ülkelerin yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te olduğu belirlendi.

Türkiye'den katılımcıların yüzde 91'i İsrail hakkında "çok olumsuz", yüzde 5'i "biraz olumsuz" görüş bildirdi.

ABD, Kanada, Avrupa'da İsrail'e karşı "olumsuz" görüşler daha yaygın

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelerin dışında da yüksek oranlar gözlemlendi. İsrail'e ilişkin "olumsuz" görüş bildirenlerin oranı ABD'de yüzde 60, Kanada'da yüzde 65 olarak kayda geçti.

Ankete dahil edilen Avrupa ülkelerinin tamamında da olumsuz görüşlerin yüksek olduğu ortaya çıktı.

Hem İsveç hem de İspanya'da katılımcıların yüzde 78'i, İsrail'e karşı "olumsuz" görüşe sahip olduğunu belirtirken, İtalya, Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa'da yetişkinlerin yarısından fazlasının bu ülkeyi "olumsuz" değerlendirdiği ortaya çıktı.

Japonya'da katılımcıların yüzde 83'ü, Avustralya'da yüzde 79'u, Güney Kore'de yüzde 70'i İsrail'e dair "olumsuz" görüşünü ifade etti.

Öte yandan, diğer ülkelerden belirgin şekilde ayrışan Hindistan'daki katılımcıların yüzde 32'sinin İsrail hakkında "olumlu", yüzde 28'inin "olumsuz" düşündüğü görüldü.

Trend verilerinin mevcut olduğu 24 ülkenin 13'ünde 2025'ten bu yana İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerin arttığı tespit edilirken olumsuz görüşlerin azaldığı tek ülkenin Yunanistan olduğu belirlendi.

Ülkelerin çoğunluğunda Netanyahu'ya güven az

Ankette, bu 36 ülkedeki katılımcılara ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya dair görüşleri de soruldu.

Ülkelerin çoğunluğunda "Netanyahu'nun dünya meseleleri konusunda doğru şeyi yapacağına dair çok az veya hiç güven" duyanların oranının çoğunlukta olduğu gözlemlendi.

Ankete göre, Kenya ve Filipinler, katılımcıların yarısından fazlasının Netanyahu'ya güven duyduğunu söylediği iki ülke oldu.

AA

Okunma Sayısı: 315
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pew Research anketi: ABD, Kanada, Avrupa'da İsrail'e karşı "olumsuz" görüşler daha yaygın

    Zelenskiy'den Putin'e açık mektup

    Baskın seçim olur mu?

    Finlandiya: AB'nin üye sayısı 40'a ulaşmalı - Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor

    "Süresiz nafaka" düzenlemesi AYM tarafından iptal edildi

    Sadettin Saran ve kardeşi hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı

    Gazze’de krizi büyüyor - Su yok, hastalık çok

    Geleceğin inşası için: Yeteneğin keşfi

    Çiftçiyi perişan ettiler

    Yolsuzlukta zaman aşımı bitsin!

    Gannuşi’ye zulüm

    Zararı çeken çiftçi

    “Demokrasiye yapılmış darbe”

    Trump'la yaşadıkları anlaşmazlıklar "taktiksel"miş: ''Trump, İsrail'in en büyük dostu''

    En çok taze meyve-sebze ve ekmeği israf ettik!

    "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun"

    İran "Trump'a suikast planı" iddiasını reddetti

    İspanya'da aşırı sıcaklar sebebiyle 101 kişi öldü

    YSK, CHP'ye mutlak butlan reddinin gerekçesini açıkladı: “YSK’nın görevi yoktur”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Pew Research anketi: ABD, Kanada, Avrupa'da İsrail'e karşı "olumsuz" görüşler daha yaygın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.