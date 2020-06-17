Polise çekidüzen verilsin

ABD’li Müslümanlar, siyahîlerin uzun zamandır polis şiddetine kurban gittiğini belirterek polis teşkilÂtlarında reform talebinde bulundu.

ABD’deki 90’dan fazla Müslüman insan hakları, toplum ve inanç kuruluşu, yayımladıkları ortak bildirge ile ülkedeki “polis reformu” çağrılarına destek verdi. Siyahî Müslümanların uzun süredir ülkede polis şiddetine kurban gittiğinin anımsatıldığı bildirgede, “Amerikalı Müslümanlar olarak, farklılıklarımızı, gücümüzü ve direncimizi polis reformu talebi için kullanacağız, çünkü siyahilerin hayatı da değerlidir.” ifadesine yer verildi. Bildirgede, polisin gözaltı esnasında boyna baskı yapılması gibi vücuda kan ya da oksijen akışını engelleyen müdahalelerinin yasaklanması, savcıların güvenlik güçlerine yaptıklarının hesaplarını sormasının kolaylaştırılması ve polis fonlarının toplum sağlığı, eğitim, istihdam ve barınma gibi alanlara aktarılması talep edildi.

Polis reformu tartışmaları

Minneapolis’te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs’ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu can vermiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gündeme getirmişti. “Polis reformu” ve “ırkçılığa son” talebiyle başlayan gösterilerde, başşehir Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti. New York ve Minneapolis de dahil olmak üzere birçok şehir yerel polis teşkilâtlarında reformlar için adımlar atarken, Trump da federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalayacağını belirtmişti.

