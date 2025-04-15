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15 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

'Rubio'nun Rümeysa Öztürk'e dair iddiası 'büyük bir yalan çıktı'

15 Nisan 2025, Salı 08:19
ABD'de Demokrat senatör Chris Van Hollen, Dışişleri Bakanı Rubio'nun Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 25 Mart'ta gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk ile ilgili iddiasının "büyük bir yalan" olduğunu belirtti.

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Hollen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marco Rubio bugünlerde çok fazla dış politika yürütmüyor, ancak ABD'deki yabancı öğrencileri ve hatta yeşil kartlı, daimi ikamet eden insanları anayasal haklarını kullandıkları için ortadan kaldıran adam haline geldi." ifadesiyle Türk öğrenci Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Rubio'nun Öztürk hakkındaki iddiasını "büyük bir yalan" olarak nitelendiren Hollen, "Bugün Washington Post'ta yer alan bir haberde, Dışişleri Bakanlığı'nın iç yazışmalarında Fulbright öğrencisi Bayan Öztürk'ün ABD dış politikasını bozduğu ya da antisemitik faaliyetlerde bulunduğu iddiasının hiçbir dayanağı olmadığının açıkça belirtildiğini okuduk, ancak Rubio'nun kamuoyu önünde dile getirdiği iddia bu. Dolayısıyla bunun büyük bir yalan olduğu ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Hollen, Rubio'ya, neden savunmasız öğrencilerle uğraşmayı bırakmadığı ve neden Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde ifade vermediğini sordu.

Öte yandan, Başkan Donald Trump'ın 2 milyon Filistinliyi Gazze Şeridi'nden çıkarma planının "aşağılık" olduğunu vurgulayan Hollen, "Eğer ABD dış politikası ve (Binyamin) Netanyahu hükümetine yönelik ABD dış politikası hakkında konuşmak istiyorsanız, neden Dış İlişkiler Komitesine gelmiyorsunuz ve Birinci Değişiklik haklarını kullandıkları için öğrencilerle uğraşmayı ve onları ortadan kaldırmayı bırakmıyorsunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftara giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak nitelediği 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'de federal yargıç, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, 4 Nisan Cuma geç saatlerde avukatların dilekçelerini incelemesinin ardından hazırladığı raporda, Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu belirtmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.

AA

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