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20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Ruhani: Tarihi sınavdan başımız dik çıktık

20 Kasım 2019, Çarşamba 13:47
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkedeki petrol zammı protestolarına ilişkin, "İran halkı bir başka tarihi sınavdan daha başı dik çıkarak, düşmanın değirmenine su taşınmasına izin vermeyeceğini ortaya koydu." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, benzin zammı nedeniyle ülkede patlak veren protestoların halkın sağduyusu sayesinde başarısız olduğunu söyledi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülke genelinde düzenlenen ve ölüm ve yaralanmalara yol açan gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Protestolara neden olan benzin zammının orta ve dar gelirli ailelerin akaryakıt yardımlarından daha fazla yararlanması için yapıldığını dile getiren Ruhani, "Halkımız asıl hedefimizin enerji temini konusunda ülkenin kendine yeterli hale gelmesi olduğunun bilincindedir. Bu sayede dışarıya muhtaç olmayalım, iç üretimle ihtiyacımız olan enerjiyi doğru bir şekilde harcayalım ve aynı şekilde toplumda adaleti sağlayalım." diye konuştu.

Ülke dışından organize edildiğini iddia ettiği eylemlerin halkın bilinç ve sağduyusu sayesinde başarısız olduğunu söyleyen Ruhani, "İran halkı bir başka tarihi sınavdan daha başı dik çıkarak, ekonomik sorunlara rağmen düşmanın değirmenine su taşınmasına izin vermeyeceğini ortaya koydu." dedi.

"Huzursuzluk, düşmanın ülkede güvensizlik oluşturma planıydı"

Ruhani, "Küçük bir grup, vatan ve milli menfaatlerimize karşı girişimde bulundu. Huzursuzluk, düşmanın ülkede güvensizlik oluşturma planıydı ancak halk onlara karşı tam bir zafer kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

İran halkına teşekkür eden Ruhani, "Şimdi halkın sorunlarını azaltmak için daha fazla hizmet etme ve çaba gösterme sırası bizde." ifadesini kullandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, gösteriler önceki günlere göre azalırken internet yasağı ve medya kısıtlaması nedeniyle gösterilerin boyutu hakkında sağlıklı bilgi alınamıyor.

Öte yandan dün ülkenin bazı kentlerinde hükümeti destekleyen gruplar tarafından eylemcilere karşı gösteriler düzenlendi.

AA

Etiketler: İran, Ruhani
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