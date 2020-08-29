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29 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Rusya'da koronavirüs vakası sayısı 985 bini aştı

29 Ağustos 2020, Cumartesi 14:07
Rusya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 985 bin 346’ya, ölü sayısı 17 bin 25’e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 941 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 985 bin 346’ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 111 artarak 17 bin 25’e, iyileşen sayısı 5 bin 917 artarak 804 bin 383’e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25’inde semptom görülmedi.

Etiketler: Rusya, koronavirüs, vaka
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