Rusya'da Kovid-19 vakaları son 1 haftada yüzde 16 arttı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son bir haftada yüzde 16 arttığını bildirdi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova'nın katıldığı toplantıda, ülkedeki salgın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Durumun kötüleştiğine işaret eden Muraşko, "Ülkede, vakalar son bir haftada yüzde 16 arttı. Ülkenin 11 bölgesinde vakalarda yüzde 30 artış görülüyor." dedi. Salgın durumunun bölgeye göre değişiklik gösterdiğini aktaran Muraşko, Orenburg, Tataristan ve Başkurdistan'daki salgın durumunun "endişe verici" olduğunu söyledi. Muraşko, Rusya'daki hastanelerde Kovid-19 hastaları için yaklaşık 255 bin yatağın ayrıldığını ve bunlardan 235 bininin dolu olduğunu aktardı. Virüse yakalananların yüzde 12-13'ünün çocuk olduğuna dikkati çeken Muraşko, çocukların aşılanması ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi. AA

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