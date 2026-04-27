Cenazede ayrımcılığa tepki

Kahramanmaraş’ta yaşanan okul baskınında öldürülen çocuklardan 11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül’ün cenazesine bakanların katılmaması ve isminin listelerde yer almaması tepki çekti.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected]

Kahramanmaraş’ta bir okulda düzenlenen saldırıda can veren Yusuf Tarık Gül’ün cenaze töreni kamuoyunda tartışmaya sebep oldu. Siyasi isimler, çocuğun babasının KHK ile ihraç edilen bir polis olması sebebiyle resmi listelerde geri planda bırakıldığı ve cenazeye üst düzey katılım sağlanmadığını gündeme taşıyarak, çocuklar üzerinden ayrımcılık yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Politik saflar belirlemeye utanmadınız mı?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan bu konuyu gündeme getirip “Yusuf’un ismi listede parantez içinde yazıldı. Fotoğrafı medyaya servis edilmedi, bakanlar cenaze namazına katılmadı. Bütün bunların sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü yavrumuzun babası KHK’lı polis memuruymuş.

Şimdi sormak istiyorum, bu ülkede, çocuklar için kılınan cenaze namazlarında dahi politik saflar belirlemeye hiç mi utanmadınız? ‘Siyaset üstü bir meseledir’ dediğiniz bu konuyu musalla taşının üstünde nasıl siyasete indirgediniz? Bu hadise, tarihe sizin işlediğiniz bir utanç olarak yazılacak” dedi.

Bu çocuklar bizim

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da, “Bu çocukların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız ama gelin görün ki iktidar partisi 11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül’ü ayrı bir yere koydu. Nedir Yusuf Tarık Gül’ün, 11 yaşındaki bu çocuğumuzun suçu? Babasının kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen bir polis olması.

Babasını Yusuf Tarık Gül kendisi seçmedi, Cenab-ı Allah öyle takdir etti, hayata bu şekilde geldi ki babasının henüz davası kesinleşmediği için babasıyla ilgili bir söz söyleyecek durumda değiliz. Kaldı ki konuşmamızın objesi, Yusuf Tarık Gül’ün babası değil, kendisi. 11 yaşındaki çocuk bu devletin çocuğudur” diye konuştu.