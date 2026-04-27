Cenazede ayrımcılığa tepki

27 Nisan 2026, Pazartesi
Kahramanmaraş’ta yaşanan okul baskınında öldürülen çocuklardan 11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül’ün cenazesine bakanların katılmaması ve isminin listelerde yer almaması tepki çekti.

Ankara - Mehmet Kara
Kahramanmaraş’ta bir okulda düzenlenen saldırıda can veren Yusuf Tarık Gül’ün cenaze töreni kamuoyunda tartışmaya sebep oldu. Siyasi isimler, çocuğun babasının KHK ile ihraç edilen bir polis olması sebebiyle resmi listelerde geri planda bırakıldığı ve cenazeye üst düzey katılım sağlanmadığını gündeme taşıyarak, çocuklar üzerinden ayrımcılık yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Politik saflar belirlemeye utanmadınız mı? 

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan bu konuyu gündeme getirip “Yusuf’un ismi listede parantez içinde yazıldı. Fotoğrafı medyaya servis edilmedi, bakanlar cenaze namazına katılmadı. Bütün bunların sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü yavrumuzun babası KHK’lı polis memuruymuş.

Şimdi sormak istiyorum, bu ülkede, çocuklar için kılınan cenaze namazlarında dahi politik saflar belirlemeye hiç mi utanmadınız? ‘Siyaset üstü bir meseledir’ dediğiniz bu konuyu musalla taşının üstünde nasıl siyasete indirgediniz? Bu hadise, tarihe sizin işlediğiniz bir utanç olarak yazılacak” dedi.

Bu çocuklar bizim

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da, “Bu çocukların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız ama gelin görün ki iktidar partisi 11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül’ü ayrı bir yere koydu. Nedir Yusuf Tarık Gül’ün, 11 yaşındaki bu çocuğumuzun suçu? Babasının kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen bir polis olması.

Babasını Yusuf Tarık Gül kendisi seçmedi, Cenab-ı Allah öyle takdir etti, hayata bu şekilde geldi ki babasının henüz davası kesinleşmediği için babasıyla ilgili bir söz söyleyecek durumda değiliz. Kaldı ki konuşmamızın objesi, Yusuf Tarık Gül’ün babası değil, kendisi. 11 yaşındaki çocuk bu devletin çocuğudur” diye konuştu.

    İsrail’e protesto

    Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın

    Yargı faaliyetleri bakanlık eliyle yürütülemez

    Özelleştirmeye AKP’den de itiraz

    Cenazede ayrımcılığa tepki

    Kurbanlık fiyatları asgarî ücretle yarışıyor

    Acı itiraf

    Babacan: Simit hesabıyla geldiler, simit hesabıyla gidecekler
    📷

    19. Risale-i Nur Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti
    📷

    19. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları - Fıtratın harekete geçirdiği vicdan insanlığı kurtaracak

    Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği tespit edildi

    19. Risale-i Nur Kongresi | Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi

    "Kimsenin adını bile duymadığı insanlarla görüşmek için 15-16 saatlik yolculuğa çıkmayacağız"

    Mali'deki saldırılarda ordu kontrolü ele geçirdi

    Kolombiya'da bombalı saldırı: 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

    ABD'de orman yangınlarında 120'den fazla ev kül oldu

    Mali kriz nedeniyle Batı Şeria'da haftalık eğitim 4 güne düşürüldü

    Bingöl Yedisu'da 4,4 büyüklüğünde deprem

    Batı Şeria'da yaklaşık 400 zeytin ağacını kestiler

