Rusya’dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İdlib konusunda Türkiye ile yapılacak görüşmelerden önce bir açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye ile İdlib konusunda ‘pozitif sonuçlar üretecek görüşmeler’ beklentisinde oldukları ifade edildi. RIA haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ankara’da bir dizi görüşme gerçekleştirecek Rus heyetiyle gelen bir soru üzerine, “İyi sonuçlar bekliyoruz” ifadelerini kullandı. İçerisinde dışişleri, savunma ve istihbarat yetkililerin bulunduğu bir Rus heyeti dün Ankara’da Türk heyetiyle görüşerek İdlib’de yükselen tansiyonu masaya yatırdı.

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.