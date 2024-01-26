‘S-400 yüzyılın en büyük hatasıydı’

ABD'nin önde gelen Türkiye uzmanlarından Alan Makovsky, "Rusya'dan S-400 satın alınması yüzyılın en büyük hatasıydı. Türkiye, 2,5 milyar dolara satın alıp hiç kullanmadığı bir hava savunma sistemi için 100 F-35'i ve F-35 programındaki ortak üretici konumunu kaybetti" dedi.

Makovsky, Türkiye'nin NATO'nun yeni üyelerle genişleme sürecini kullanarak ABD'den F-16 satın alma hamlesi ile ilgili. Türkiye'nin aslında bu talebi ABD'ye 2021'de ilettiğini, ancak Türkiye'ye ve özellikle de büyük askeri alımları yapan Savunma Sanayi Başkanlığına uygulanan yaptırımlar sebebiyle bunun çok da mümkün görünmediğine dikkat çeken Makovsky, "İsveç'in NATO üyeliği gündemde değildi. Bu süreç olmasaydı, Erdoğan İsveç'e onayı 'biraz ağırdan alalım' diyerek geciktirmeseydi, F-16'ları alabilir miydi? ABD yönetimi buna olumlu yaklaşır mıydı? Sanmıyorum" diye konuştu. Bu arada, Milli Savunma Bakanlığı, Biden'ın Kongre'ye F-16 savaş uçağı satışına onay verilmesi için mektup göndermesinin "olumlu bir adım" olduğunu açıkladı.

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