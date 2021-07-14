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14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Şairlerden Çin’e çağrı

14 Temmuz 2021, Çarşamba
Dünya Doğu Türkistan Dayanışması için Türkiye’den şairler, Çin Halk Cumhuriyeti’ne Doğu Türkistanlılardan ve insanlıktan özür dileme çağrısı yaptı.

Ortak çağrı Türkçe, Çince ve İngilizce olarak yayınlandı. Doğu Türkistan’da sistematik olarak uygulanan “etnik ve kültürel soykırım” karşısında sessiz kalan ülkeler, Birleşmiş Milletlere bağlı örgütler ve dünyadaki “Çin lobisi”nin kontrol ettiği insan hakları kuruluşları uyarıldı. Çağrıda, 2016’dan itibaren ısrarla sürdürülen “Çinlileştirme politikası”yla ilgili olarak uluslar arası raporlarda yer alan hak ihlâlleri vurgulandı. Aydınların hapse atılması, fazla çocuk sahibi olmanın yasaklanması, “zorunlu propaganda dersleri”ne katılmayanların “gizli gözaltı merkezleri”nde tutulması konularına dikkat çekildi. Şairler ayrıca, bebek, çocuk, kadın ve her yaştan masum insana uygulanan “Çin işkencesi” karşısında duydukları tepkiyi dile getirdiler. Dünyada ilk kez Türkiye’den şairlerin Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaptığı çağrıda, Doğu Türkistan’da 500 bin insanın öldürüldüğü, sistematik asimilasyonun sürdürüldüğü, inanç özgürlüğünün engellendiği, dinî kurumlara el konulduğu ve okullarda Uygurca eğitimin yasaklandığı da hatırlatıldı.

İstanbul - Seyhan Şentürk

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