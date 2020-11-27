Sarkozy "nüfuzunu kirli ilişkilerde kullanmaktan" yargılanıyor

Adının "rüşvet ve yolsuzluk" olaylarına karışmasıyla siyasi hayatını sonlandırmak zorunda kalan Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, buna ilişkin açılan dava nedeniyle bugünlerde cumhurbaşkanı olduğu dönemde "nüfuzunu kirli ilişkilerde kullanmaktan" yargılanıyor.

Fransa'nın "5. Cumhuriyet" yönetimi olarak anılan 1958'den bu yana ilk defa bir Fransız Cumhurbaşkanı suç isnadıyla hakim karşısına çıktığı davada, Sarkozy ile aynı davada avukatı Thierry Herzog ve kıdemli eski yargıç Gilbert Azibert de yargılanıyor.

Fransa'da bir diğer eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac da 2011'de "zimmetine para geçirmekten" hüküm giyse de sağlığının kötü olması nedeniyle Sarkozy gibi yargıç karşısına çıkmadı.

Paris Ceza Mahkemesinde görülen davada, Sarkozy'e, 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı, kampanyayı bu destekle yürüttüğü" ve "suç örgütü kurduğu" suçlamaları yöneltiliyor.

Daha önce savcılığa ifade veren Sarkozy'nin pazartesi ve perşembe günkü duruşmaları, 73 yaşındaki eski yargıç Azibert'in kalp sorunu gerekçesiyle yer almaması nedeniyle kısa sürdü.

Mahkeme heyetince görevlendirilen uzman sağlık ekibinin, Azibert'in mahkemeye gelmesine engel bulunmadığına ilişkin rapor sunması üzerine duruşma makamı, Sarkozy, Herzog ve Azibert'in beraber yargılanması için duruşmayı gelecek pazartesiye erteledi.

Sarkozy hakkındaki iddialar

Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim, sayemde seçimi kazandı." diyor.

2019'da iş insanı Ziad Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülüyor.

İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılsa da 5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alındı.

Yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından Sarkozy'nin hakkında "seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama, yolsuzluk yapma ve Libya kamu fonlarını gizleme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Sarkozy'nin geçen ay yolsuzlukla mücadele yargıçlarına verdiği ifadenin ardından dosyasına "suç örgütü kurma" suçlaması da eklendi.

Hakkında halihazırdaki suçlamalar düşürülse de Sarkozy bu sefer "2012 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında mali kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle 2021'de 13 diğer sanıkla mahkemeye çıkacak.

"Ben sahtekar değilim"

Davanın düşürülmesi için son 6 yıldır iyice baskısını hissettiği ve "tarihe geçecek bir skandal" olarak nitelendirdiği suçlamaları Sarkozy, televizyonlardan "Ben sahtekar değilim" diyerek reddetti.

Sarkozy'nin, 2007 cumhurbaşkanlığı kampanyası masrafları için dünyanın en büyük kozmetik şirketi olarak kabul edilen, Fransız kozmetik şirketi L'Oreal’ın varisi ve dünyanın en zengin kadını Liliane Bettencourt'tan yasa dışı ödemeler aldığı iddia ediliyor.

Sarkozy’nin, seçim kampanyasında kullanılmak üzere L'Oreal’dan yasa dışı kaynak alması araştırılırken, bir başka skandal daha patlak verdi.

Konuşmalar dinlemelere takıldı

Eski Cumhurbaşkanı'nın dosyasına L’Oreal soruşturması sırasında savcılık içerisinden kendisine bilgi sızdırması karşılığında Eski Yargıtay Yüksek Savcısı Azibert’e Monako’ya tayin sözü verdiği, yolsuzluk suçlamasına da eklendi. Böylece hem Sarkozy’e hem de Azibert’e soruşturma açıldı.

Davada dinlemelere takılan konuşmalar, savcılığın ana iddialarını oluşturuyor.

Telefon dinlemelerinde, Sarkozy’nin avukatı Herzog'un, emekliliği yaklaşan Azibert'e, Monako'da devlet danışmanlığı görevine getirilmekten mutlu olacağını Sarkozy ile konuştuğunu söylüyor.

Sarkozy, Monako’daki görevin Azibert’e verilmediğini savunarak, suçlamaların düşürülmesini talep etse de Fransa yasalarına göre, rüşvetin teklif edilmesi veya buna yönelik söz verilmesi bile yolsuzluk olarak sayılıyor.

Diğer bir yolsuzluk iddiası olan ve Fransız-Lübnanlı iş insanı Ziad Takieddine tarafından yargı makamlarına sunulan "Sarkozy’nin Libya'nın devrik diktatörü Muammer Kaddafi'den milyonlarca avro nakit para aldığına ilişkin şikayeti Takieddin'in aniden geri çektiği belirtiliyor.

Sarkozy, bu suçlama nedeniyle mahkeme kararıyla Nisan 2013'ten beri dinlemeye alındı. Bu nedenle Takieddine'nin şikayetini geri çekse da mahkeme dosyasında bu suçlamaların yer aldığı belirtiliyor.

Dinlenmeler kanıt olarak onaylandı

Sarkozy ve Herzog, telefonlarının dinlenmesine müvekkil-avukat gizliliğinin ihlali olduğunu savunsa da bir üst mahkeme, 2016'da konuşmaların kanıt olarak kullanılmasını onayladı.

Sanıklar, 10 yıla kadar hapis cezası ve 1 milyon avro para cezası alma riskiyle karşı karşıya duruyor.

Diğer yandan dinleme kayıtları ve soruşturma sırasındaki bilgiler kaynağında, Sarkozy'nin avukatıyla ayrı bir telefon üzerinden "Paul Bismuth" takma adını kullanarak görüşmelerini sürdürdüğü fark edildi.

Sarkozy, Fransız iş insanı Bernard Tapie lehine kayırmalarda bulunduğu belirtilen Tapie-Credit Lyonnais davası nedeniyle de yargılanıyor.

Tüm suçlamaları reddeden Sarkozy, "Fransız yargısının kendisine karşı komplo yürüttüğünü" iddia ediyor.

Siyasi hayatına mal oldu

Sarkozy ve ekibine, halkla ilişkiler firması Bygmalionca tarafından düzenlendiği belirtilen sahte faturalarla, seçim kampanyaları sırasında yasal sınırın neredeyse iki katı olan, 43 milyon avroluk bir tutarı harcamakla yolsuzluk yaptığı suçlamaları yöneltiliyor.

Söz konusu suçlama ve soruşturmalar, Sarkozy’nin 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasına engel oldu ve Sarkozy, 2018'de siyasetten emekli olduğunu duyurdu.

Sarkozy’nin kaleme aldığı "Le temps des tempetes" (Fırtınalı Zamanlar) kitabı, Fransa'da çok satanlar listesinin başında yer alsa da eski Cumhurbaşkanı ülkedeki popülerliğini tam kaybetmiş değil, sık sık medyada kendisine ilişkin haberler yer alıyor.