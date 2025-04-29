Savaşların kazananı silâh lobisi

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2024 yılına ilişkin küresel askerî harcamalar raporunu açıkladı.

Küresel askerî harcamaların 2024’te bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 9,4 artışla 2 trilyon 718 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü belirtilen raporda, geçen yılki artışta, Avrupa ve Orta Doğu’da askerîharcamalardaki keskin yükselişin etkili olduğu vurgulandı.

Raporda, küresel askerî harcamaların 10 yıldır art arda yükseldiği ve geçen yıl Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana bir önceki yıla göre en keskin yükselişi kaydettiği belirtilerek, küresel olarak kişi başına askerî harcamanın 334 dolarla 1990’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Türkiye’nin 2015-2024 döneminde askerî harcamalarının yüzde 110 arttığına işaret edilen raporda, ülkenin geçen yılki askerî harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 25 milyar dolar olduğu bildirildi.