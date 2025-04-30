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30 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Emekli maaşı ile kurban alınamıyor

30 Nisan 2025, Çarşamba 10:11
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kurban Bayramı öncesinde hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek bu sene asgarî ücretle kurbanlık alınamadığını kaydetti.

Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kurban Bayramı öncesinde bölgedeki hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek kurban için ayrılan koyunların fiyatlarını yerinde inceledi.

Farklı il ve bölgelerde kurban fiyatları özellikle nakliye ile yer değiştiren hayvanların maliyetini etkilediğini ifade eden Gürer, daha önceki dönemlerde kurbanlıkların bayram öncesinden seçildiğini, bayrama birkaç gün kalıncaya kadar da herkesin kurbanını aldığını, ancak şu anda kurbanın öncesi koyun almaya gelen kişi sayısının geçmişe göre azaldığını belirtti.

Emeklinin 14 bin lira ile asgarî ücretlinin ise 22 bin lira ile küçükbaş hayvan alamayacağını belirten Besici, “Geçen seneye oranla bu sene alım gücü biraz daha zayıf. Burada emekli maaşına kurbanlık yok. 14.000 liraya, 15.000 liraya kurbanlık küçükbaşımız yok. En düşük fiyat 23.000 TL ile 27.000 TL bandında. Yani her vatandaşın alma imkanı kısıtlı. Geçen sene asgarî ücrete bir kurbanlık neredeyse veriyorduk ama bu sene veremiyoruz” dedi.

Hayvancılık giderek zorlaşıyor

2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı vekalet yoluyla kurban ücretinin 800 lira, bayram ikramiyesinin ise 1.000 lira olduğunu hatırlatan Gürer, “O bayramın ikramiyesiyle emekli gidip bir tane kurban alabiliyordu. Bugün bayram ikramiyesi 4.000 TL. 4.000 liraya da emekli bu kurbanın neyini alabilir?” diye sordu. Besici Hanifi Güçlü de “4.000 TL’ye ne kaldı ki?” diye cevapladı. Hayvancılık Sektörün en önemli sorununun yem giderlerindeki artış olduğunu vurgulayan Ömer Fethi Gürer, “Hayvancılığın en zor yönlerinden biri yem giderlerinin artışı. Ahır giderleri, mazot, elektrik, arpa, bunun yanında saman ve benzer giderlerle hayvancılık giderek zorlaşıyor” diye konuştu. Büyükbaş hayvancılıkla ilgili yaşanan sıkıntıları anlatan Gürer, “Büyükbaş hayvancılıkta bir de 10-15 hayvan olan ahırlar hemen hemen hepsi boşalmış durumda. Büyükbaş hayvancılık artık belli sayıda, 100’ün üzerinde olan yerde var. Asgarî ücretli, emekli, sabit gelirli, dar gelirli vatandaşların kurbanda da et görmesi biraz zor olacak.” dedi.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

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