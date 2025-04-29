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29 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

'Zayıf bir Almanya, Avrupa için bir tehdit'

29 Nisan 2025, Salı 09:00
Almanya'nın NATO üyeliğinin 70. yılı vesilesiyle Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen törende bir konuşma yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, "Zayıf donanımlı bir Almanya bugün Avrupa için güçlü donanımlı bir Almanya'dan daha büyük bir tehdittir." dedi.

Tüm müttefiklerin bu sonuca çoktan vardığını düşündüğünü ifade eden Steinmeier, şöyle devam etti:

"Biz Almanlar için bu cümleyi kabul etmek çok daha zor. Tarihimiz göz önünde bulundurulduğunda bunun nedenini anladığınızı umuyorum. Yine de yurttaşlarımı bu yeni gerçekle yüzleşmeye çağırıyorum. Yeni Alman hükümetinin en önemli görevinin Alman ordusunu güçlendirmek olduğuna inanıyorum. Taahhütler ile fiili kabiliyetler arasındaki açığı kapatmak ve geri dönüşü tamamlamak. Savaş yürütmek için değil, önlemek için güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Diplomasinin yerini almak için değil, onu inandırıcı kılmak için dış politikamızın da güçlü bir orduya ihtiyacı olduğunu eklemek isterim."

Steinmeier, ülkesinin NATO üyeliğinin 70. yılında aklında ve kalbinde iki duygu olduğuna değinerek, bunlardan birisinin minnettarlık diğerinin ise büyük bir aciliyet olduğunu anlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği ve ABD'nin Avrupalı müttefiklerine büyük bir baskı uyguladığı halihazırda Almanya'ya önemli bir rol düştüğünü vurgulayan Steinmeier, şunları söyledi:

"Ordumuzu güçlendireceğiz ve savunma sanayimize daha fazla yatırım yapacağız. NATO'nun bölgesel planlarına yönelik taahhütlerimizi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ukrayna'nın Avrupa'daki en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz ve Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve Avrupa'daki geleceğini savunacağız. Almanya'nın silahlı kuvvetleri ve altyapısıyla Avrupa'da konvansiyonel savunmanın bel kemiği olması için çaba göstereceğiz."

Steinmeier, uzun bir süre Avrupa'da savaşın neredeyse hayal bile edilemeyeceğinin ancak işlerin tersine döndüğünü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya savaşı geri getirdiğinin altını çizdi.

Putin'in Avrupa'nın güvenlik düzenini harabeye çevirdiğini dile getiren Steinmeier, "Almanya artık sadece bütünün bir parçası olmakla kalmamalı, aynı zamanda bütünü savunmalı, hatta belki de öne çıkmalı." diye konuştu.

Steinmeier, hala NATO ittifakının gücüne ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Eşit derecede güçlü iki ayak üzerinde duran bir ittifaka ihtiyacımız var. Güçlü bir Avrupa ve güçlü bir Kuzey Amerika. NATO'nun her iki ayağı da eşit derecede güçlüyse, eminim ki bu ittifak Atlantik'in her iki yakası için de yeri doldurulamaz bir değere sahiptir." ifadelerini kullandı.

NATO ve değerlerinin güçlü kalmasını sağlama çağrısında bulunan Steinmeier, kendilerinden beklenenin askeri güç ve siyasi bilgelik olduğunu vurguladı.

Steinmeier, "Almanya tüm bunları vermeye hazır." şeklinde konuştu.

 

AA

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