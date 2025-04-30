Adalet olmadan çiftçilik de olmaz

Van’da çiftçiler, tarım politikalarından kaynaklı sorun yaşadıklarını, ürünlerini satamadıklarını ve artan girdi maliyetlerini karşılayamadıklarını söyleyerek biran önce kendilerine destek olunması gerektiğini belirtti.

Ziraat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Engin Işık, “Zengin, bereketli toprakların, fakir, aç, sefil çocukları olmayalım” diye konuştu.

Çiftçi Faruk Şahar, Yozgatlı çiftçilerin dile getirdikleri sorunların hepsine katıldıklarını belirterek, “Çünkü aynı gemideyiz. Bu Van’da da bu şekil, Yozgat’ta da bu şekil, Edirne’de Türkiye’nin 81 ilinde de aynı sıkıntılar var. Adalet, hak, hukuk olmadan hiçbir şey, değil çiftçilik, hiçbir şey yönetilmez. Hiçbir şey de rayına oturmaz. Biz bundan yana muzdaribiz, sıkıntıdayız. Bize de devletin el atmasını bekliyoruz” diye ifade etti.

Van - Anka