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29 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

Eski tip sürücü belgesi olanlara hatırlatma: Başvuru yoğunluğundan etkilenmeyin

29 Nisan 2025, Salı 02:58
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, eski tip sürücü belgelerinin kullanımlarının 31 Temmuz 2025'te dolacağı belirterek, yoğunluktan etkilenilmemesi adına ilgililerin kısa sürede randevu alması uyarısında bulunuldu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabındaki açıklamada, 2016 öncesi düzenlenen sürücü belgelerinin son kullanım tarihinin 31 Temmuz 2025 olduğu anımsatıldı.

Başvuru yoğunluğundan etkilenilmemesi adına ilgililerin randevu alması tavsiyesine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmek için Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."

AA

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