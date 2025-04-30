Samsun’da ikinci heyelan

Samsun’un Canik ilçesinde baba ve 2 çocuğunun öldüğü, annenin ise yaralandığı heyelanın ardından aynı bölgede ikinci kez heyelan oldu.
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İlçedeki Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın yanında küçük çaplı toprak kaydı ve kayalıklardan taşlar düşmeye başladı.
Bunun üzerine bölgede AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Hacı Mansur Sokağını tedbir amaçlı araç ve yaya trafiğine kapattı. Heyelan riskine karşı 5 katlı binanın giriş katında oturan aile ekiplerce tahliye edildi.
Haber Merkezi