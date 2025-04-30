Samsun’da ikinci heyelan

Samsun’un Canik ilçesinde baba ve 2 çocuğunun öldüğü, annenin ise yaralandığı heyelanın ardından aynı bölgede ikinci kez heyelan oldu.

Samsun'daki heyelanda baba ve 2 kızı öldü, anne yaralı olarak kurtuldu: Akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltında! İlçedeki Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın yanında küçük çaplı toprak kaydı ve kayalıklardan taşlar düşmeye başladı. Bunun üzerine bölgede AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Hacı Mansur Sokağını tedbir amaçlı araç ve yaya trafiğine kapattı. Heyelan riskine karşı 5 katlı binanın giriş katında oturan aile ekiplerce tahliye edildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 291

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.