Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin “Acil bir çağrı: Kanal İstanbul ‘kalan İstanbul’u’ da yok edecek!” dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, T24’ün internet sitesinde, “Acil bir çağrı: Kanal İstanbul ‘kalan İstanbul’u’ da yok edecek!” başlıklı yazı kaleme aldı.

Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi “şehrin bir feryadı” olarak nitelendirdi, şehrin tabiatına verilen her zararın hem şehir hem de insanlar için ciddî bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililere hitaben şunları söyledi: “Son yaşadığımız deprem sonrasında ağır bir vebal taşıyan bu konuyu lütfen bir kez daha değerlendirin. İstanbul’un ahını alanlar âbâd olmaz.”

Rant odaklı şehircilik bitmeli

“Gelin bütün kesimlerin katıldığı toplumsal bir mutabakat ile gelen giden iktidarların değiştiremeyeceği bir ‘İstanbul Yasası’ çıkaralım” diyen Davutoğlu, “Kapsamlı bir ‘İmar Yasası’ çıkararak imar rantlarını kamuya aktaralım ve şehirlerimizi bir rant deposu olarak gören zihniyetlerin istismarına son verelim. Çevresinde insan yoğunluğunu artıracak Kanal İstanbul gibi projelerle İstanbul’a göçü teşvik edecek yeni iskân alanları açmak yerine İstanbul’dan Anadolu’ya göçü teşvik edecek özel projeler ve fonlar oluşturalım. Anadolu’nun bazı bölgeleri insansızlaşırken İstanbul’un artık taşıyamayacağı yeni nüfus patlamalarına izin vermeyelim. Türkiye ölçekli bir demografik dağılım stratejisi geliştirelim. İstanbul’un tarihî ve doğal yapısının korunması bu stratejinin ana odağını oluştursun” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi