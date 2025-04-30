İHD’den hasta mahpuslar raporu

İnsan Hakları Derneğinin (İHD) Merkezi Hapishaneler Komisyonu’nun hazırladığı Hasta Mahpuslar Raporu yayınladı. Rapor, İHD Diyarbakır Şubesi’nde yapılan açıklamayla kamuoyuyla paylaşıldı.

Tespit edilen hasta mahpusların sağlık durumlarına ilişkin bilgilerin hekimler tarafından değerlendirildiği belirtilen raporda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün açıkladığı istatistiğe göre Türkiye’deki açık ve kapalı 395 hapishanede 7 Nisan 2025 itibarıyla 403 bin 60 tutuklu ve hükümlü bulunduğu aktarıldı.

Bu kapsamda cezaevlerinde 161’i kadın ve bin 251’i erkek olmak üzere en az bin 412 hasta mahpus bulunduğu kaydedildi.

Durumu ağır kabul edilen 335 mahpusun 230’unun tek başına yaşamını devam ettiremediği ve 105’inin de desteğe ihtiyacı olduğu ifade edildi. Ayrıca, 188 mahpusun ise hastalıkları sebebiyle sürekli olarak kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Ankara - Anka