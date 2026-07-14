Sarıyerliler ormanlarına sahip çıkıyor

Sarıyerliler, Belgrad Ormanı’nın uzantısı olan Kılıçpınar Ormanı’nında yapılaşmanın önünü açan, SİT derecesi değişikliğine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Bölge Müdürlüğü’ne, Sarıyer Belediye Başkanlığı’na ve Sarıyer Kaymakamlığı’na dilekçe verdi.

Sarıyer sakinleri Kılıçpınar Ormanı’nındaki yüzlerce dönümlük alanında yapılaşmanın önünü açan SİT derecesi değişikliğine karşı düzenledikleri dilekçe kampanyasıyla ilgili bir basın açıklaması ve eylem de yaptı. İlçedeki 16 mahallenin temsilcilerinden oluşan Sarıyer Mahalleler Birliği öncülüğünde gerçekleştirilen Kılıçpınar’daki eylemde yapılan açıklamada, “Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın görevi ormanları, meraları, tarım alanlarını yapılaşmaya açmak değildir, çevreyi korumaktır. Bize ‘sıfır atık’ projesi anlatıyorlar; çevreyi koruyacaklamış, karbon salınımı için. Şu ormanın koruduğu oksijen, engellediği karbon kadar, topladıkları 100 ton atık karbon salınımını engellemez. Bu ağaçların tek bir dalına dokunmak, nefes hakkına el koymaktadır” denildi. İstanbul-Anka

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