Şirketlerin gözleri AB’de

COVID-19 salgını sonrasında ülkemizde hem Nisan’da hem de Mayıs’ta yüzde 40 geriledi. Binlerce şirket, ihracat kanallarının tekrar açılmasını bekliyor. Bunun için ise gözler AB ekonomilerinde.

Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından olan turizmden sonra, ihracatta da koronavirüs salgını sebebiyle tarihi düşük seviyeler görüldü. Özellikle ana ihracat pazarı Avrupa’da talebin giderek zayıflaması, Türkiye’de milyonlarca kişinin istihdam edildiği ihracatçı şirketleri zorluyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Nisan ayında yüzde 41 düşen ihracat, Mayıs ayında da yüzde 40,9 geriledi. Binlerce Türk şirketi, ihracatta yeniden canlanma için Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gözlerini dikmiş durumda. İhracatçılar ve ekonomistlere göre başta Almanya olmak üzere, AB ekonomileri iyileşmeden Türkiye’nin ihracat gelirlerini artırması mümkün gözükmüyor.

AB’ye ihracat sert düştü

Ticaret Bakanlığı’nın Mayıs ayı verilerine göre, ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,88 oranında gerileyerek 9 milyar 964 milyon dolar oldu. Yılbaşından bu yana ihracattaki gerileme oranı ise yüzde 20 oldu. İhracattaki düşüş, en çok AB ülkelerinde kendini gösterdi. Türkiye’nin 1 numaralı ihracat pazarı olan Avrupa’ya yapılan satışlardaki kayıp bazı ülkelerde yüzde 60’ı aştı. Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya’da ise ihracat düşüşü yüzde 41,8 olarak gerçekleşti. İhracatı en çok gerileyen sektörler arasında otomotiv, makine ve hazır giyim gibi Türkiye için stratejik önemde olan sektörler yer alıyor.

AB, belirleyici olmayı sürdürecek

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, siyasî ilişkiler gerilimli olsa da, hem en büyük ihracat pazarı olan AB, hem de en fazla ihracat yapılan ülke olarak Almanya’nın Türkiye’nin dış ticaretinde belirleyici olmaya devam ettiğini söylüyor. Salgın sonrası yeni dönemde AB ülkeleri içerisinde bir normalleşme çabası olduğunu dile getiren Prof. Alçın, “Bu normalleşme adımları, Türkiye’nin hem ihracatına hem de ithalatına olumlu yansıyacaktır” diyor.