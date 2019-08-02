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3 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Sisi’den 3 bin kişiye idam cezası

02 Ağustos 2019, Cuma 19:48
Mısır’da yapılan askerî darbenin ardından Sisi yönetimi tarafından şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişiye idam cezası verildi.

Mısır’da 2014 yılında yapılan askerî darbenin ardından ülke yönetimini gasp eden Sisi tarafından verilen idam cezalarının sayısı giderek artıyor. İnsan hakları örgütlerinin açıkladığı rakamlara göre, ülkede 5 yılda yaklaşık 3 bin kişiye idam cezası verildiği, bunlardan 179’unun idam edildiği belirtiliyor. Hakkında idam cezası verip henüz idam edilemeyen zanlılar ise cezaevlerinde işkenceye maruz kalıyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki insan hakları ihlâllerini inceleyen İnsan Hakları Bilgilendirmesi için Arap Ağı’nın istatistiklerine göre, Sisi’nin ülke yönetimini gasp ettiğinden bu yana, Mısır mahkemeleri yaklaşık 3 bin kişiye idam cezası verdi. Darbenin ardından Mısır’da askerî mahkemelerde yargılanan sivillerin sayısı ise arttı. 2015’ten bu yana en az 33 sivil askerî mahkemelerce idam edildi. Yapılan araştırmalarda bu rakamın 2008-2014 yılları arasında sıfır olduğu ifade ediliyor.

 

Etiketler: Mısır, Sisi, idam
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