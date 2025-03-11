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11 MART 2025 SALI - YIL: 56

Sivillere saldırılar savaş suçu - İnsani koridor açın - Ölü sayısı bini geçti

11 Mart 2025, Salı
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Suriye’nin Lazkiye bölgesinde sivillere yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaparak bölgede yaşananlara tepki gösterdi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

Konfederasyon tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Suriye’de devam eden savaş, sadece belirli bir inancı ya da topluluğu değil, bütün bölgeyi tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır. Sivillere yönelik saldırılar savaş suçu kapsamındadır ve bu saldırıları gerçekleştirenler uluslararası hukuka göre yargılanmalıdır. Emperyalist güçler, Ortadoğu’da ülkelerin kendi halkının iradesiyle yönetilmesini engellemek ve bölgeyi sürekli istikrarsızlık içinde tutmak için etnik ve mezhepsel çatışmalara yol açmaktadır. Suriye’de kalıcı barışın sağlanabilmesi için mezhepçilik, etnik ayrımcılık ve savaş politikaları yerine Suriye halkının bir arada ve eşit şartlarda özgürce yaşamasını hedefleyen bir yönetim kurulmalıdır.”

Ankara - Anka

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İnsanî koridor açın

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki olaylar sebebiyle acılı ve kızgın olduklarını söyledi. Başarır, tüm partilere, genel başkanlara, Avrupa’ya ve Birleşmiş Milletler’e seslendiğini belirterek, “Bugünden tezi yok Suriye’ye bakın, akan kanı durdurun. Derhal o bölgede insanî koridoru açın” diye konuştu.

Hatay - Anka

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Ölü sayısı bini geçti

Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çatışmalarda sivil ölümleri dışında yeni hükümetin güvenlik güçlerinden 125 kişi ve ‘Esad yanlısı’ 148 kişinin öldüğünü belirtti. 745 sivilin öldürüldüğü çatışmalarda toplam ölü sayısı 1000’i geçti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de Suriye’nin kuzeybatısında sivillerin öldürülmesine ‘derhal’ son verilmesi çağrısı yaptı. Türk, “Eski hükümet unsurları ve diğer yerel silahlı kişilerin başlattığı bildirilen bir dizi koordineli saldırının ardından, aralarında kadın, çocuk ve savaşçıların da olduğu insanların öldürüldüğüne dair son derece rahatsız edici haberler alıyoruz. Kimliği belirsiz faillerin, geçici yönetimin güvenlik güçlerinin ve eski hükümetle bağlantılı unsurların mezhep temelli yargısız infazlar yaptığına dair raporlar mevcut” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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