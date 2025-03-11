Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

AB’DEN YAPILAN AÇIKLAMADA, GEÇİŞ SÜRECİNİ ZORA SOKACAK HER TÜRLÜ EYLEM VE KALKIŞMA KINANDI. ULUSLARARASI AKTÖRLERDEN DE, SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMESİ ÇAĞRISI YAPILDI.

Sivillere saldırılar savaş suçu - İnsani koridor açın - Ölü sayısı bini geçti

Suriye için barış ve istikrar çağrısı

Şam'da "sessiz eylem"

İspanya'dan Lazkiye çağrısı

Lazkiye'deki olaylar hakkında Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan açıklama

Ürdün: Toprak bütünlüğünü koruması için Suriye'nin yanındayız

SİVİLLER HEDEF ALINMASIN

AB, "Suriye'de istikrarı bozmayı ve kapsayıcı, barışçıl geçiş sürecini baltalamayı amaçlayan her türlü girişimi" kınadığını belirtti. Açıklamada, uluslararası insanî hukuka tam saygı çerçevesinde sivillerin her şartta korunması gerektiği vurgulandı. AB ayrıca, tüm dış aktörlere Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısında bulundu.

BÖLGE İSTİKRARI İÇİN ÖNEMLİ

TÜRKİYE, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'den diplomatik, askerî ve istihbarî üst düzey temsilcileri Amman'da yaptıkları toplantıda ortak bir bildiri yayınladı. Suriye'nin güvenliği ve istikrarının, bölgenin güvenliği ve istikrarı için esas olduğu vurgulanan bildiride, Suriye'nin güvenliği, egemenliği ve barışını hedef alan tüm girişimler ve gruplar kınandı.

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İstikrarı baltalayan her türlü girişime kınama

Avrupa Birliği (AB), Suriye’nin sahil kesiminde devrik Beşar Esad rejimi unsurlarının hükümet güçlerine saldırılarını ve sivillere yönelik şiddeti kınadı. Cumartesi gecesi yayımlanan açıklamada, AB, “Suriye’de istikrarı bozmayı ve kapsayıcı, barışçıl geçiş sürecini baltalamayı amaçlayan her türlü girişimi” kınadığını belirtti.

Açıklamada, uluslararası insancıl hukuka tam saygı çerçevesinde sivillerin her koşulda korunması gerektiği vurgulandı.

AB ayrıca, tüm dış aktörlere Suriye’nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısında bulundu.

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Bölgenin istikrarı için Suriye’ye destek

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye’den diplomatik, askerî ve istihbari üst düzey temsilcilerin Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlediği Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısı’nın ardından ortak bildiri yayımlandı. Ortak bildiride, Suriye halkının; ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlayan, haklarını ve güvenliğini koruyan temeller üzerinde vatanlarını yeniden inşa etme çabaları desteklendi.

Suriye’nin güvenliği ve istikrarının, bölgenin güvenliği ve istikrarı için esas olduğu vurgulanan bildiride, Suriye’nin güvenliği, egemenliği ve barışını hedef alan tüm girişimler ve gruplar kınandı. Hükümete, kamu düzenini güçlendirmek ve Suriye’nin istikrarını ile halkının güvenliğini korumak için aldığı tüm tedbirlerde destek mesajı verildi.

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Güvenlik Konseyi toplanacak

Rusya ve ABD, Suriye’nin batısındaki kıyı bölgelerinde sivillere yönelik şiddet sebebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kapalı istişareler yapılması talebinde bulundu. Rusya’nın BM Daimi Temsilci Birinci Yardımcısı Dmitri Poliyanski sosyal medya platformu Telegram kanalı üzerinden yayınladığı açıklamada, “Rusya ve ABD, Batı Suriye’de sivillere yönelik şiddet sebebiyle BM Güvenlik Konseyi’nde acil kapalı istişareler yapılmasını talep etti” ifadelerini kullandı.

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BM Genel Sekreteri’nden endişe

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de sahil bölgesindeki güvenlik gerginliklerinden endişe duyduğunu ifade etti.

Guterres, tüm taraflara sivillerin korunması ve düşmanlıkların durdurulması çağrısında bulundu. Guterres, “14 yıllık çatışmanın ardından Suriyeliler sürdürülebilir barış, refah ve adaleti hak ediyor” dedi. Haber Merkezi

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Farklılıklar barış içinde çözülmeli

İspanya hükümeti, Suriye’nin Lazkiye ilinde yaşanan olayların araştırılmasını ve sorumluların cezasız kalmaması çağrısı yaptı. İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İspanya hükümeti, Suriye’de son günlerde yaşanan şiddet olaylarından endişe duymaktadır. Bu olaylar araştırılmalı ve sorumluları cezasız kalmamalı” ifadeleri yer aldı. “Her türlü farklılık barışçıl yollarla çözülmelidir.” görüşüne yer verilen açıklamada, “tüm Suriye vatandaşlarının katılımıyla barışçıl ve kapsayıcı bir siyasîgeçişin desteklediğinin” altını çizildi.​

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Şara: Silâh yalnızca devletin elinde olacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 6-7 Mart’ta Lazkiye’de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

Bağımsız soruşturma komitesi, olayların çıkış sebeplerinin ve gelişim sürecinin araştırılması, sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi, kamu kurumları, güvenlik güçleri ve orduya yönelik saldırıların incelenmesi için yetkilendirildi. Komite, ayrıca gerektiğinde uzmanlardan destek alma yetkisine sahip olacak. Şara, devletin silahı yalnızca kendi kontrolünde tutmaya devam edeceğini ve ülkede başıboş silahlanmaya izin verilmeyeceğini söyledi. Devrik lider Beşar Esad rejiminin kalıntılarının “yeni Suriye’yi test etmeye çalıştığını” belirten Şara, bu unsurlara hitaben, “Sizi özgürlük mücadelesinde yendik. Ülkemizin iyiliğini istiyoruz, kanınızda gözümüz yok” dedi.

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DSÖ de endişeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suriye’de yaşanan olaylara ilişkin X’ten paylaşımda bulundu. “Suriye’nin sahil kesimleri ve merkez bölgelerinde yaşanan çatışmalar derin endişeye sebep oluyor.” ifadesini kullanan Ghebreyesus, sağlık tesisleri ile ambulansların hasar görmesinin, insanların sağlığını doğrudan etkilediğine dikkati çekti. Ghebreyesus, DSÖ’nün, yaralıların acil bakımı için acil ilaç ve tıbbî malzemeler ulaştırmak amacıyla çalıştığının altını çizerek “DSÖ, tıbbî yardımın en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamak için tüm tarafları sağlık hizmetlerine saygı göstermeye ve bu hizmetleri korumaya çağırıyor. Barış en iyi çözümdür” ifadelerine yer verdi.