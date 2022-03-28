Somali kıtlık riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Somali'nin şiddetli kuraklığa bağlı kıtlık riski ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Somali'deki kuraklığın arttığı belirtildi. Açıklamada, Somali'nin şiddetli kuraklık ile karşı karşıya olduğu kaydedilerek, bu durumun kıtlık riskine neden olabileceğine işaret edildi. Ülkede kuraklıkla mücadeleye devam edildiği aktarılan açıklamada, geçen ay 1,8 milyon kişiye gıda, 173 bin 400 kişiye su yardımı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, ülkede 4,9 milyon kişinin daha yardıma ihtiyacı olduğuna işaret edilerek, bu konuda uluslararası toplumdan destek istendi. AA

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