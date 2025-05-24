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"Starmer, Lammy, saklanamazsınız; sizi soykırımla yargılayacağız"

24 Mayıs 2025, Cumartesi 20:07
İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İngiliz hükümetine çağrıda bulunarak, İsrail'e silah satışını durdurmasını talep etti.

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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nda toplanan Filistin destekçisi göstericiler, Gazze'de soykırım sürerken İngiltere'nin İsrail'e silah satışını protesto etti.

 

Göstericiler, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı David Lammy'e tepki göstererek "Starmer, Lammy, saklanamazsınız. Sizi soykırımla yargılayacağız" sloganları attı.

Filistin destekçisi binlerce kişi, İsrail'in 11 haftadır Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin vermemesine de tepki gösterdi.

Gösteriye, Holokost sırasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 7 yaşında olan ve soykırımdan kurtulan 87 yaşındaki Holokost mağduru Yahudi Stephen Kapos da katılarak konuşma yaptı.

"Gazze'de kasıtlı bir yıkım var"

Stephen Kapos, konuşmasında, yakın zamanda Gazze'deki durumla ilgili çekilen bir belgeseli izlerken Holokost'ta yaşadıklarını hatırladığını anlattı.

Kapos, "Aslında belgeseli izlerken onların yaşamak zorunda kaldığı şeyin bizim yaşadıklarımızdan daha kötü olduğunu düşündüm. Etrafımdaki yıkım, iki ordunun savaşmasının bir yan ürünüydü. Gazze'deki yıkım ise iki ordunun savaşmasının bir yan ürünü değil. Bu kasıtlı bir yıkım." ifadelerini kullandı.

Gösterinin ana organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Başkanı Ben Jamal da Gazze'deki soykırımı durdurmak için sözlerin yeterli olmadığını, bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

AA

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