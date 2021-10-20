Suç oranı artan Ekvador'da OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da son zamanlarda artan suç oranı nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Uygulama özellikle ülkede sayıları giderek artan uyuşturucu şebekelerine ve bu maddelerin kullanımına önemli darbe vurmayı hedefliyor. Yılbaşından bu yana ülkede düzenlenen operasyonlarda 147 ton uyuşturucu ele geçirildi. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, suç istatistiklerinde ciddi artışların meydana geldiğini belirterek ülkede kamu güvenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla 60 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İlgili kararnameyi imzalayan Lasso, meydana gelebilecek olumsuz koşulların kontrol altında tutulmasının, barış içinde bir arada yaşamanın ve kamu düzeninin yeniden kurulmasının amaçlandığını bildirdi. "Güvenlik güçleri 24 saat devriye gezecek" Güvenlik güçlerinin hassas bölgelerde 24 saat devriye gezeceğini belirten Lasso, “Askeri birliklerimiz ve polis sokaklarda kendilerini güçlü bir şekilde hissettirecek.” dedi. Kararnameye göre, suç oranının yüksek olduğu kıyı kenti Guayaquil'de ve komşu ülkelerin sınırlarında polis ve askeri birlikler geniş çaplı önlemler alacak. Euronews Türkçe

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