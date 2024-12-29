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29 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

Sudan’da insanî kriz büyüyor

29 Aralık 2024, Pazar 02:32
20 aydır devam eden iç savaşın ardından Sudan, dünyanın en kötü insanî krizini yaşıyor.

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Uzmanlar, siviller için işlerin çok daha kötüye gideceğini belirtiyor. Sudan’daki iç savaş hayal bile edilemeyecek boyutlarda şiddet, ölüm, açlık ve hastalıklara yol açtı. Bu süreçte on binlerce insan öldürüldü, 12 milyon kişi yerinden edildi ve kıtlığın eşiğindeki ülkede 48 milyon vatandaşın yarısından fazlası gıda güvencesinden yoksun durumda bulunuyor.

Euronews’e konuşan siyasi analistler ve yardım görevlileri, savaşın siviller üzerindeki etkisinin önümüzdeki aylarda çok daha kötüleşeceğini söylüyor. Ufukta kesin bir askerî zafer görünmediğine değinen uzmanlar, Sudan’daki iç savaşın göz ardı edilmesiyle 2025 yılında ülkede daha fazla yerinden edilme, daha fazla açlık ve daha fazla hastalık salgını görülebileceğini belirtiyor. 2025 yılının Sudan için insanî krizin derinleştiği bir yıl olabileceği vurgusu yapılıyor.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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