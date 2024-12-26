Sudan’daki kıtlığa acil çözüm bulunması çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) Sudan’daki kıtlık ve açlıkla ilgili raporuna dikkati çekerek ülkedeki durum hakkında değerlendirme yaptı.

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Raporun endişe verici olduğunu belirten Lammy, “24 milyondan fazla insan açlık ve kıtlıktan etkilendi ve bu durum hızla yayılıyor. Siyasî çözüm bulmak ve daha fazla acıyı önlemek için acil çözüm bulmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

IPC raporunda Sudan’da eşi görülmemiş bir kıtlık krizinin olduğu ve 24,6 milyon kişinin (nüfusun neredeyse yarısı) gıda güvensizliği yaşadığı bilgisi yer almıştı.

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