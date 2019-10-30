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30 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Suriye'nin geleceğine ilişkin tarihi bir an

30 Ekim 2019, Çarşamba 19:27
Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.

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İsviçre'nin Cenevre kentinde ilki düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in açılış konuşmasıyla başladı.

Pedersen, "Rejim ve muhalefetin üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an." dedi.

Sivil toplumun 50 üyesinin iki heyet arasında salonda hazır bulunduğunu belirten Pedersen, bu kişilerin farklı din, bölge ve deneyimlerden gelmesinin sürece büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Pedersen, "Komite, bazı prensiplere dayanarak toplanıyor. Bunlar BM şartı, Güvenlik Konseyi kararları, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, egemenliği ve anayasa yapımının Suriyelilerin öncülük ettiği ve sahibi bir süreç olduğu ilkelerimizi oluşturuyor." diye konuştu.

"Ekibimden anayasanıza ne yazacağınızı söylemesini beklemeyin. Siz Suriyeliler, bu Komite'nin üyeleri, taslağınızı kendiniz hazırlayacaksınız ve Suriye halkı onaylayacak." diyen Pedersen, ara buluculuk görevini tüm iyi niyetiyle üstleneceğini vurguladı.

Bahra: Benzerliklere odaklanmak üzere kararlılık içinde buraya geldik

Anayasa Komitesinin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra, şimdiye kadarki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını, Suriye halkının hayal kırıklığına uğradığını ve ülkedeki trajedinin 8 yıldır sürdüğünü vurguladı.

"Bugün, geçmişte başaramadıklarımızı başarmayı umduğumuz için buradayız." diyen Bahra, "150 kişinin birçok konuda farklılıkları var. Bunların bir kısmı basit konular, bir kısmı ise önemli. 8 acı dolu yıldan sonra farklılıklara değil, benzerliklere odaklanmak üzere kararlılık içinde buraya geldik." dedi.

Bahra, yeni bir sayfa açtıklarının altını çizerek "Tüm Suriyeli tarafların elindeki tutukluların serbest bırakılması, kaybolanların ve zorla kaybetmeye maruz bırakılanların akıbetlerini araştırma ve ailelerinin akıbetlerini bilme hakkına ilişkin dosyaya saygı gösterilmeli." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, 6 aylık sürede anayasayı yazmak, takip eden 18 ayda da adil ve özgür seçimleri düzenlemekle yükümlü olduklarını hatırlatan Bahra, "Yaklaşık bir milyon kurbanın anısı, bize karanlık tünelden çıkış arayışımızda ışık tutmalı, evlerine dönmek için hasret çeken milyonlarca Suriyeli de pusulamız olmalı." ifadelerini kullandı.

Kuzbari: Halkımızın beklentilerini karşılayacağız

Anayasa Komitesi Eş Başkanı ve Beşşar Esed rejimini temsil eden Ahmed Kuzbari de ellerinden gelenin en iyisini yapmak üzere burada bulunduklarını söyledi.

Kuzbari, 4 temel ilkelerinin bulunduğunu belirterek "Ülkenin bağımsızlığı, birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği." dedi.

"Dökülen her damla kana sadık kalarak halkımızın beklentilerini karşılayacağız." diyen Kuzbari, yeni anayasa yazmaya da mevcut olanı revize etmeye de hazır olduklarını vurguladı.

Kuzbari, sürece dış müdahale ve ne olursa olsun ön şart kabul etmeyeceklerine işaret ederek bugünkü toplantıya imkan veren Astana süreci ve Soçi Ulusal Diyalog Kongresi mimarlarına teşekkürlerini iletti.

Anayasa Komitesi toplantılarının 150 kişinin katılımıyla gelecek 2 gün boyunca Pedersen'in başkanlık edeceği oturumlarla devam etmesi, ardından yalnızca 45 kişilik yazım kurulunun iştirakiyle en az bir hafta boyunca Cenevre'de sürmesi bekleniyor.

AA

Etiketler: suriye, cenevre, anayasa komitesi
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