"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları 14-20 Mayıs arasında

13 Mayıs 2026, Çarşamba 11:59
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs arasında yapılabileceğini bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, yer değiştirme işlemleri, öğretmenlerin tercihleri, ilan edilen kontenjanlar ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerde, 31 Aralık itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin ise 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.

Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 20 Mayıs esas alınacak.

Sonuçlar 22 Mayıs'ta ilan edilecek

Başvurular, 14-20 Mayıs tarihleri arasında saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.

Öğretmenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek.

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.

Atama sonuçları 22 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

AA

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Çatışmaların durdurulması için ordusuna Donbas'tan çekilme emri vermeli"

    2 mayın gemisini bölge yakınlarına konuşlandırmaya hazırlanıyor

    Kürt’ün Türk’e, Türk’ün Kürt’e ihtiyacı var

    Ani sıcaklık değişimleri göçmen kuşların yolculuğunu etkiledi

    "Suriye'nin İçişleri ve Savunma bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık"

    Kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları 14-20 Mayıs arasında

    Eğitimde asıl mesele tek tipçi sistem

    Çağın utancı: Transhumanizm

    İnsanın bir gayesi varsa Allah yolunu gösteriyor

    Yamal’dan Filistin bayraklı kutlama

    Kültürel tahakküm - Kemal Sayar: Ruhlar da işgal ediliyor

    Japon şirketten “namaz odası”

    İslâm’ı seçip Ahmet ismini aldı

    Ukrayna ordusu 8-11 Mayıs'ta ilan edilen ateşkesi 30 bin 383 kez ihlal etti

    "Küba, bizden yardım istiyor ve biz de (onlarla) konuşacağız"

    İnsanları filmlerle kandırıyorlar

    Batı Şeria'da haftada en az bir çocuk öldürülüyor

    AB, İsrail’e yaptırımda anlaştı

    Şehirler arası seyahat eden yolcu da şoför de dertli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Japon şirketten “namaz odası”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İnsanın bir gayesi varsa Allah yolunu gösteriyor
    Genel

    İslâm’ı seçip Ahmet ismini aldı
    Genel

    Yamal’dan Filistin bayraklı kutlama
    Genel

    Eğitimde asıl mesele tek tipçi sistem
    Genel

    Kültürel tahakküm - Kemal Sayar: Ruhlar da işgal ediliyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    "Suriye'nin İçişleri ve Savunma bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık"
    Genel

    Ani sıcaklık değişimleri göçmen kuşların yolculuğunu etkiledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.