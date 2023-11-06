Eski ABD Başkanı Barack Obama, İsrail’in Filistin’e saldırmasıyla ilgili “Bu kan dökülmesi karşısında tarafsız kalmak imkansız. Umutlu olmayı hissetmek zor” dedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama Hamas’ın İsrail saldırısı, ardından da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak “kimsenin eli temiz değil” ifadesini kullandı. Obama, “Eğer sorunu çözmek istiyorsanız bütün gerçeği dikkate almalısınız” dedi. Obama bu açıklamasını Pod Save America adlı podcast yayınında yaptı. Barack Obama, “Ve sonra kimsenin elinin temiz olmadığını kabul etmek zorundasınız. Hepimiz bir dereceye kadar suç ortağıyız. Geçmişe bakıyorum, başkanlığım döneminde ne yapabilirdim, daha ileriye gidebilmek için. Elimden geleni yaptım. Bunu kanıtlamak için yara izlerim var” ifadelerini kullandı. Hamas’ı kınayan Obama, Gazze’de yaşamını yitiren siviller için de sempatisini dile getirdi.

Filistinliler’e olanlar dayanılmaz

VOA Türkçe’nin haberine göre “Hamas’ın yaptığı korkunçtu ve bunun bir savunması yok” diyen Obama, “İşgal de bir gerçek ve Filistinliler’e olanlar dayanılmaz” dedi. Obama ayrıca “Çatışma hepimiz için ahlaki bir hesaplaşma” ifadesini de kullandı. Obama Vakfı’nın Demokrasi Forumu’ndaki konuşmasında da “Bütün bu olanlar hem İsrailliler hem de Filistinliler için sürdürülebilir bir barış sağlanamamasının temelinde oluyor” diyen Obama, “Biri İsrail için güvenlik ve var olma hakkının tanınması diğeri de işgalin sona ermesine dayanan ve Filistin halkının kendini yönettiği sürdürülebilir bir devletin kurulması” dedi. Eski Başkan, “Bu kan dökülmesi karşısında tarafsız kalmak imkansız. Umutlu olmayı hissetmek zor. Ailelerin yası, enkazdan çıkarılan bedenler hepimizi ahlaki hesaplaşmaya zorluyor” dedi.

Haber Merkezi