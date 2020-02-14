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14 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

The Times: Bedeli İdlib halkı ödüyor

14 Şubat 2020, Cuma
İngiliz The Times gazetesi, İdlib’de yaşanan gelişmelere ayırdığı baş yazısında askerî eyleme geçmenin bedeli olduğunu ancak Suriye’de eylemsizliğin bedelini İdlib halkının ödediğini belirtti.

Gazetenin bugünkü nüshasında yer alan yazıda, 9. yılına giren Suriye krizinde 22 milyon Suriyelinin yarısının yerinden edildiğini, bunun 6 milyonunun ise ülkeyi terk ettiğini vurguladı. Yazıda, “Askerî eyleme geçmenin daima bir bedeli vardır, ancak Suriye gösteriyor ki eylemsizliğin de bir bedeli var ve bunu İdlib halkı ödüyor.” ifadelerine yer verildi.

‘Krizin etkileri Avrupa’ya yayılacak’

İdlib’de sivil binaların maruz kaldığı bombardımanın halkı dondurucu hava şartları altında kaçmaya zorladığına dikkat çekilen yazıda, bölgedeki çoğu kriz gibi bunun da etkilerinin Avrupa’ya doğru yayılacağı uyarısında bulunuldu. Yazıda, “şimdiden 1 milyon insanı yerinden eden” İdlib’deki gelişmelerin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sığınmacı anlaşmasını da tehdit ettiği değerlendirmesi yer aldı. Londra – aa

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