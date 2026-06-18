Gazetecilik suç değildir

Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde, AB desteğiyle düzenlenen “Gazeteciliğin Küresel Krizi” konferansında, 80’e yakın Avrupalı gazeteci ve basın meslek örgütü temsilcisi Ankara’da bir araya geldi.

Yapay zekânın mesleğe etkilerinden dijital tekellere, ekonomik güvencesizlikten tutuklu gazetecilere kadar sektörün can yakıcı sıkıntılarının tartışıldığı zirvede, “korkuya karşı küresel dayanışma” mesajı öne çıktı. Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, hür ve bağımsız basının demokratik toplumların köşe taşı olduğunu belirterek, dünya genelinde baskı altında olan ifade özgürlüğünü korumanın yolunun adil kurumlardan ve güçlü meslekî dayanışmadan geçtiğini vurguladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da halkın doğru bilgiye ulaşmasının ve kamuoyu oluşturmasının yolunun güçlü bir medyadan geçtiğini belirterek, güç odaklarının kontrolüne girmeyip sadece halkın haber alma hakkı için çalışan, bu uğurda baskı, işsizlik ve hapis cezalarıyla karşı karşıya kalan tüm gerçek gazetecilere saygılarını sunarak, “Gazetecilik bir suç değildir” dedi. Ankara-Anka

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